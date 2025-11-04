Sigue la venta de boletos para ayudar al pueblo gazatí

A. E. zarautz. Martes, 4 de noviembre 2025, 20:29 Comenta Compartir

Zarautz Palestina Herri Ekimena recuerda que sigue adelante la venta de boletos para ayudar al pueblo gazatí. «Reiteramos el tremendo sufrimiento que siguen infringiendo a los palestinos. Aprovechamos para manifestar nuestro agradecimiento a los artistas que generosamente han donado su trabajo. Son estas importantes obras las que nos han permitido acometer esta iniciativa que tiene por objeto, obtener fondos que se volverán a enviar a Palestina a través de la ONG Mundubat, e insistir en que el genocidio continúa, los asesinatos masivos continúan, y el mundo occidental no hace nada por detenerlos».

Las 30 obras de arte que se sortearán están expuestas en Ispilu Arte galeria. La venta de boletos continuará hasta el día 14, día del sorteo. en WhatsApp con el 615 707 635.