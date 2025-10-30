La serie documental 'Gipuzkoan eginak II', esta tarde en el Photomuseum

A. E. zarautz. Jueves, 30 de octubre 2025, 20:30 Comenta Compartir

Dentro del programa Aula/Gela de difusión cultural, promovido por el Photomuseum y patrocinado por el Ayuntamiento de Zarautz, hoy, viernes, a las 18.00 horas, se proyectará la segunda parte de la serie documental Gipuzkoan eginak.

Estas sesiones exploran la historia y la identidad de Gipuzkoa y se enmarcan dentro de la exposición temporal Gipuzkoa desde el aire, organizada con la colaboración del Archivo General de Gipuzkoa. Esta muestra, ha sido inaugurada con motivo del milenario de la primera mención escrita de la palabra Ipuscua.

En esta segunda proyección se presentarán los episodios dedicados a Eibar, Zumaia y Beasain, que combinan testimonios, imágenes y relatos personales para mostrar la evolución, la vida cotidiana y la riqueza cultural de cada lugar.

Más que un simple documental, actúa como una memoria colectiva en imágenes, invitando al público a redescubrir Gipuzkoa a través de las voces de sus habitantes y a celebrar tanto su diversidad como su identidad compartida.

La entrada, como siempre en el Aula/Gela, gratuita.