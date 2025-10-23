Serie documental 'Gipuzkoan eginak' hoy en el Photomuseum

A. E. zarautz. Jueves, 23 de octubre 2025, 20:17 Comenta Compartir

Dentro del programa Aula/Gela de difusión cultural, promovido por el Photomuseum, hoy, viernes, se proyectará la primera parte de la serie documental 'Gipuzkoan eginak'. Estas sesiones exploran la historia y la identidad de Gipuzkoa y se enmarcan dentro de la exposición temporal Gipuzkoa desde el aire. Esta muestra, ha sido inaugurada con motivo del milenario de la primera mención escrita de la palabra Ipuscua. En esta primera proyección se presentarán los episodios dedicados a Irún, Tolosa y Bergara, invitando al público a redescubrir Gipuzkoa.