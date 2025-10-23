Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Zarautz

Serie documental 'Gipuzkoan eginak' hoy en el Photomuseum

A. E.

zarautz.

Jueves, 23 de octubre 2025, 20:17

Dentro del programa Aula/Gela de difusión cultural, promovido por el Photomuseum, hoy, viernes, se proyectará la primera parte de la serie documental 'Gipuzkoan eginak'. Estas sesiones exploran la historia y la identidad de Gipuzkoa y se enmarcan dentro de la exposición temporal Gipuzkoa desde el aire. Esta muestra, ha sido inaugurada con motivo del milenario de la primera mención escrita de la palabra Ipuscua. En esta primera proyección se presentarán los episodios dedicados a Irún, Tolosa y Bergara, invitando al público a redescubrir Gipuzkoa.

diariovasco Serie documental 'Gipuzkoan eginak' hoy en el Photomuseum