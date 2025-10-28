Segundo triunfo consecutivo del Aiala que superó al Sinfin en Santander 17-24

Martes, 28 de octubre 2025, 20:10 Comenta Compartir

Parece que empieza a funcionar el primer equipo sénior femenino que milita en División de Honor Plata, ya que esta jornada ganaban al Caja Viva Blendio Sinfin en el pabellón municipal de La Albericia en Santander por un claro resultado final de 17 a 24. Las jugadoras de Julen Aizpitarte llegaron al descanso con una renta de cuatro goles (7-11), que supieron aumentar a los siete de ventaja final. Malen Ruiz fue la mejor realizadora del Aiala con ocho goles.