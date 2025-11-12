Segunda victoria de la temporada para el Ulacia ZKE a costa del CB Solares (72-61) Tras cuatro derrotas consecutivas, por fin los de Beñat Jauregi consiguen ganar sin demasiados apuros

Juan Mari Zubiaurre zarautz. Miércoles, 12 de noviembre 2025, 20:47 Comenta Compartir

Necesitaba un buen resultado el Ulacia ZKE que milita en Tercera FEB para coger algo de tranquilidad y no verse en una situación delicada en la tabla clasificatoria.

Tras la victoria inicial en la liga, los de Beñat Jauregi habían encadenado cuatro derrotas consecutivas que ponían en riesgo su posición en la clasificación. El domingo jugaban en casa y recibían al Restaurante Los Arcos CB Solares, equipo que precedía en la tabla a los zarauztarras pero que estaban a una sola victoria, lo que daba mucha importancia al partido del Aritzbatalde.

Una gran primera parte de los locales dejó prácticamente sentenciado el partido. Entraron muy enchufados los del Ulacia y en un gran primer cuarto terminaban 11 arriba (21-10).

Con la tranquilidad que daba ese buen arranque de encuentro, se jugó el segundo cuarto en el que la afición disfrutó de lo lindo con un auténtico festival ofensivo de los zarauztarras. El 23-6 con el que terminaban ese segundo cuarto mostraba la superioridad de los locales para irse al descanso 44 a 16.

En baloncesto se han visto volteretas complicadas pero al Ulacia le bastaba aguantar el tercer cuarto para asegurarse la victoria. Así lo hicieron. Terminaron 15-18 para entrar en el último cuarto con un marcador favorable de 59 a 34.

Los santanderinos trataron de maquillar un poco el resultado y en el cuarto final, con un Zarautz más relajado lograron terminar con el definitivo 72-61, sin que peligrara en ningún momento la victoria del Ulacia.

Aunque el trabajo coral de todo el equipo rayó a gran altura especialmente cabe destacar a tres jugadores. En el aspecto ofensivo Mikel Zubizarreta con 24 puntos y Eneko Martinez con 20 desarbolaron la defensa visitante y en el apartado defensivo Imanol Artetxe capturó 13 rebotes defensivos más otro ofensivo.

Esta victoria le coloca al Ulacia ZKE empatado con otros cinco equipos, uno de ellos el Recoletas Salud Carbajosa, conjunto salmantino con el que medirán sus fuerzas este sábado en el Polideportivo Municipal Carbajosa de la Sagrada a las 20.00 horas.

El equipo femenino de Primera División. Gráficas Juaristi, perdió en casa con el Ibaeta Basket Easo por diez puntos (68-78) y viajan el domingo a Leioa para jugar con el Askartza Claret a las 16.15 horas. Los chicos de Segunda ganaron al Barakaldo (65-60) y juegan con el Agurain el sábado.