Segunda oportunidad para 800 bicis

Gracias a la colaboración entre el Ayuntamiento de Zarautz, la Fundación Bangassou y la ONG Ayuda Contenedores, cerca de 800 bicis abandonadas han sido ... retiradas de las calles de Zarautz, de 2021 al 2024. Estas bicis serán recuperadas para enviarse a diferentes países del Tercer Mundo, donde serán bien recibidas y tendrán una segunda vida.

Zarautz es una villa especial en cuanto a movilidad se refiere. Por sus calles transitan a diario miles de bicicletas por muy diferentes motivos. Muchos niños y niñas, así como adolescentes las usan a diario para acercarse a su centro educativo, también por la tarde para ir a practicar deporte u realizar alguna actividad extraescolar. Pero también lo usan los adultos para ir a trabajar, para ir a hacer las compras o para acercarse a coger el autobús o el tren. A esto se le suma la gran afición existente por el deporte tanto de bici de carretera como de montaña.

En noviembre de 2023 la empresa Olatu Berdea realizó un estudio relativo al uso de la bicicleta en Zarautz, en el que se estimaba que hay más de 28.000 bicicletas, lo cual deja a las claras el gran uso que se hace de este medio de transporte.

Casi tres bicicletas por hogar

En ese mismo informe aparece Zarautz con una media de bicis por hogar de casi tres unidades (2,91), una media muy por encima de Vitoria-Gasteiz (1,5) o Donostia (1,2), siendo estas, dos ciudades que están haciendo un gran esfuerzo por promocionar e impulsar el uso de la bici en la urbe. Más allá de ciudades cercanas, esta cifra también sitúa a Zarautz por encima de otras ciudades con gran tradición ciclista y renombre mundial a este respecto, como son: Amsterdam (1,91), Copenhague (1,8), Groningen (1,7) o Utrecht (1,6).

Si hablamos de media de bicicletas por habitantes las cifras se acercan más, pero obviamente sigue viéndose la importancia de la bici en la vida de Zarautz (1,23 bicis/hab), muy cerca de Groningen (1,7) o Utrecht (1,44) y por encima de Amsterdam (0,97), Copenhague (0,84), Vitoria-Gasteiz (0,62) o Donostia (0,57).

«La bici es parte de la cultura en Zarautz, no hace falta su promoción. Si te das un paseo por sus calles te das cuenta de ello. Pero esta singularidad lo que obliga es a gestionar el mundo bici, ese es nuestro gran reto, por el que ahora mismo estamos inmersos en un proyecto que quiere poner en valor su cultura de la bici, pero a la vez ganar en respeto y convivencia en nuestras calles», señala el concejal de Movilidad Iker Basurko.

Cada año se retiran de los bicicleteros más de 200 bicis, que bien abandonadas, o en mal estado para circular, ocupan un espacio precioso en la vía pública y no permitiendo hacer uso de estos aparcamientos a los y las zarauztarras que los necesitan.

De esta situación surgió la posibilidad de dar forma a un proyecto socio-colaborativo que durante el periodo 2021-2024 ha sido un éxito y ha dado una segunda vida a muchas de esas bicis.El proceso da comienzo en cuanto la Policía Municipal detecta bicis abandonadas o en mal estado en la calle, seguido proceden a identificar con una pegatina dichas bicis avisando a su dueño de que la retire y la arregle o bien se retira pasados 45 días aproximadamente. A continuación, se llevan al depósito municipal donde cumpliendo la normativa estarán durante dos años, pudiendo en ese espacio de tiempo acudir los dueños y recoger su bici si acredita su propiedad.

Una vez pasado ese tiempo, el personal de la ONG Ayuda Contenedores se las lleva a su pabellón en Iruña, donde son puestas a punto por un gran equipo de voluntariado, ayudándoles a su vez a la reinserción social.

Como final del proceso, algunas partes irán a residuo urbano, pero muchos elementos se aprovechan y completan numerosas bicis que pueden ser incluidas en los lotes que salen con destino a países en vías de desarrollo donde dichas bicis tendrán una segunda vida y ayudaran en la movilidad de su día a día a muchas a otras personas.«El éxito de este proyecto ha llamado la atención de otras ciudades que ya están en marcha con proyectos similares. En el caso de Zarautz, ahora toca seguir pensando en nuevas ideas para que esas bicis abandonadas puedan tener una segunda vida y una utilidad social que cubrir», añade Basurko.