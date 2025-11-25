Santa Cecilia, comida y homenaje

ZarautzSanta Cecilia, comida y homenaje
Zarautz
Martes, 25 de noviembre 2025, 20:48
La Schola Cantorum del coro parroquial celebró el pasado domingo la festividad de Santa Cecilia, cantando en la misa mayor de la iglesia parroquial, con ... posterior comida en el Azpi-Enea del Hotel Alameda, que finalizó con un sencillo homenaje a una de las integrantes del coro. La Schola Cantorum tiene por costumbre homenajear siempre a alguién y este año le ha correspondido a Johanna Alfaro, quien lleva en el coro desde el año 2008. Begoña Illarramendi en nombre de todo el coro le leyó una emotiva dedicatoria. En la imagen, los y las integrantes del coro y la homenajeada, junto a su marido Zigor Leunda y su hija Nicole, además de su madre, quien ha venido desde Costa Rica, de donde es natural Johanna.
