Rocco Rigliaco y Nahia Calderon brillan en la IX edición de Shelter 4TEENS El evento reunió a más de 170 participantes el fin de semana entre las diferentes categorías con una jornada inclusiva celebrada el viernes

Los ganadores del campeonato de surf en el podio el domingo junto a Aritz Aranburu, organizador de este evento en su novena edición.

JUIAN MARI ZUBIAURRE ZARAUTZ. Martes, 23 de septiembre 2025, 20:29 Comenta Compartir

El noveno campeonato Shelter 4TEENS arrancó el viernes con el Kind Surf Challenge, una jornada inclusiva en la que se dieron cita nueve empresas de la comarca, jóvenes con diversidad funcional y surfistas profesionales.

Durante el sábado y el domingo, la competición sub10, sub14 y de surf adaptado se desarrolló en unas condiciones de olas inmejorables, coronando a Rocco Rigliaco (Italia) y Nahia Calderon (Zarautz) como grandes vencedores en la categoría reina sub14.

Junto a ellos, también subieron al podio jóvenes surfistas locales e internacionales que mostraron el alto nivel de esta edición: Maier Samsó (surf adaptado), Stefano Mandozzi, Jon Amostegui y Gonzalo Trapero en sub14 masculino y Leila Martínez, Kailani Oyarzabal y Kora Calderon en sub14 femenino, además de un equipo sub10 integrado por seis promesas que hicieron las delicias del público (Adur Gonzalez-Etxabarri Martiartu, Erik Etxabe Leizaola, Jon Muñoa Gomez,Laida Gorrotxategi Martinez, Martin Laburu Gonzalez y Romeo Rigliaco).

Más allá de la competición, el programa incluyó un taller de sostenibilidad y respeto al mar, un campeonato de skate, música y actividades abiertas a la ciudadanía, consolidando a Shelter 4TEENS como mucho más que un campeonato: una fiesta en torno al surf y sus valores.

Como broche final, los ocho finalistas sub14 recibieron un premio especial: un surfcamp de cuatro días en octubre en Zarautz, donde entrenarán con Aritz Aranburu, Indar Unanue y Rudy Palmboom, referentes del surf internacional.

Kind Surf Challenge

La fiesta del surf arrancó el viernes con el Kind Surf Challenge, una prueba única que pone el acento en la inclusión y la igualdad de oportunidades a través del surf.

En esta edición han tomado parte nueve empresas locales, cuyos equipos estaban formados por tres representantes de cada compañía, un joven participante del programa Kind Surf y un surfista profesional que ha guiado al grupo en el agua.

Las empresas participamtes han sido Orca, Salto Foundation, Salto Systems, Zumaia Offshore, Gran Camping Zarautz, Quiksiver, Pukas, Yow-HLC y Turismo Zarautz.

Cada equipo ha surfeado en formato de relevos, con olas puntuadas por el jurado, en una jornada marcada por la emoción, la sonrisa de los y las jóvenes en el agua y un ambiente festivo que ha reunido a público y familias en torno a la orilla.