Recorrido visual por la historia reciente de numerosas localidades guipuzcoanas

Eibar, una de las localidades guipuzcoanas que aparece en la exposición visitable en el Photomuseum.

Antxon Etxeberria zarautz. Miércoles, 22 de octubre 2025, 20:09 Comenta Compartir

Este año se cumplen 1.000 años desde la primera referencia escrita del nombre Ipuskoa. Esta efeméride nos sirve como excusa perfecta para echar la vista atrás, e indagar o intentar visualizar la imagen territorial de Gipuzkoa. Para ello, el Photomuseum presenta medio centenar de fotografías aéreas de distintos pueblos que moldean nuestro territorio, tomas realizadas en los años 50, cuyos originales custodia la Diputación en su Archivo General de Tolosa.

La finalidad de las imágenes nos queda meridianamente clara si atendemos a la denominación del álbum fotográfico 'Plan de Ordenación Urbanística de Guipúzcoa'. Estas imágenes áereas son el testimonio gráfico de ese período y aportan una notable información sobre la planificación urbana, la distribución de la población y la interacción de los edificios con el entorno natural. Desde la perspectiva actual, la transformación urbanística y paisajística se nos hace muy evidente.

Las fotografías originales son gelatinas a las sales de plata sobre papel baritado de gran formato (50 x 60 cm), encuadernadas en un álbum color crema de 60 x 80 cm. Debido a su gran tamaño, al paso del tiempo, la humedad y en general a una mala conservación, se han generado alteraciones químicas en las fotografías como la oxidación y la migración de las partículas de plata, conocido como foxing o efecto espejo de plata. Por ello, las tomas originales han sido escaneadas y en la muestra podemos contemplar las copias realizadas a partir de los archivos digitales.

La exposición está organizada siguiendo un criterio geográfico, habiéndose agrupado las vistas aéreas de los municipios siguiendo el recorrido de los ríos por los distintos valles: Oria (Beasain, Ordizia, Tolosa, Amasa-Villabona, Andoain, Lasarte-Oria y Orio); Urumea (Hernani); Urola (Legazpi, Zumarraga, Azkoitia, Azpeitia, Zestoa y Zumaia); Bidasoa (Irun y Hondarribia); Oiartzun (Oiartzun, Errenteria, Pasaia y Lezo) y Deba (Eskoriatza, Aretxabaleta, Arrasate, Oñati, Bergara, Soraluze, Eibar, Elgoibar y Deba). Asimismo, se incluyen varias imágenes de localidades costeras como Getaria y Mutriku, aunque no Zarautz.

En definitiva, un recorrido visual por la historia reciente de numerosos pueblos guipuzcoanas.