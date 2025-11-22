Recogida de aportaciones para el mercadillo solidario de Navidad

A. E. ZARAUTZ. Sábado, 22 de noviembre 2025, 21:06 Comenta Compartir

Hotz Zarautz puso en marcha ayer la recogida para el mercadilllo solidario de Navidad. Este año las aportaciones se recogen en Zigordia kalea, 10 (en lo que era la tienda Laspiur). Hotz Zarautz hace hincapié en entregar objetos que guardamos en nuestras casas que puedan resultar atractivos a otras personas. «Es una buena ocasión para revisar nuestros armarios y desvanes y donar al mercadillo solidario de Navidad esos objetos valiosos que los guardamos y no utilizamos». Así, se recogen pequeños muebles y adornos; vajilla y cristalería;ropa de cama y de mesa; objetos curiosos; cuadros, espejos,etc.; lámparas; ropa; complementos (bolsos, cinturones, bisutería, etc.); También aquello que se nos ocurra y pueda tener valor en el mercadillo con la excepción de libros y discos. Es importante que se encuentren en buen estado para la venta y que no requiera restauración ni limpieza.

Las entregas se pueden realizar de lunes a sábado, de 11.00 13.30 y de 17.00 a 20.00 horas. Seguidamente Hotz Zarautz procederá a la clasificación de todo lo recogido, antes de la apertura del mercadillo.