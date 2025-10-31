Real Oviedo Rugby visita mañana a mediodía Asti

J.M. Z. ZARAUTZ. Viernes, 31 de octubre 2025, 20:20 Comenta Compartir

Mañana en el campo de Asti juegan Gesalaga Okelan Gipuzkoa Sortzen y Real Oviedo Rugby partido correspondiente a la cuarta jornada de División de Honor B. El partido comienza a las 12.30 horas.

El Oviedo es colista pero no va a ser un rival sencillo. Ha jugado contra equipos de la parte alta de la clasificación y aunque los resultados han sido bastante abultados en su contra no vienen de paseo a nuestro campo.