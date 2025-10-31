Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

En la fiesta de este domingo se podrá degustar txakoli con pintxos de lomo.

Zarautz

Protagonismo para el txakoli y el sarmiento, este domingo

Diez bodegas de la Denominación de Origen ofrecerán sus botellas a partir de las 12.00 en Lege Zaharren Enparantza

Antxon Etxeberria

Antxon Etxeberria

Zarautz

Viernes, 31 de octubre 2025, 20:20

Comenta

Zarautz acogerá este domingo el Txakolin Eguna 2025, organizado por el departamento de Turismo de Zarautz y la oficina de la Denominación de Origen ... Getariako Txakolina, con la colaboración de la asociación de hosteleros de Zarautz Zurekin. Este año el sarmiento volverá a ser el protagonista en este día.

