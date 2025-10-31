Protagonismo para el txakoli y el sarmiento, este domingo

Zarautz acogerá este domingo el Txakolin Eguna 2025, organizado por el departamento de Turismo de Zarautz y la oficina de la Denominación de Origen ... Getariako Txakolina, con la colaboración de la asociación de hosteleros de Zarautz Zurekin. Este año el sarmiento volverá a ser el protagonista en este día.

Se ha organizado un programa redondo relacionado con el txakoli y el sarmiento, para el gusto de todos y todas. La jornada comenzará a las 11.30 e Lege Zaharren Enparantza con el taller 'Txermenduaren eXperientzia' para toda la familia, de la mano de la Asociación de Hosteleros de Zarautz Zurekin. A las 12.00 se realizará la Txakolin Dantza, con el grupo de danza Jalgi y Arrain Zopa, y también habrá bertsos con Andoñi Egaña y Sebastian Lizaso.

A continuación, llegará el acto principal del día, con la cata de txakoli en Lege Zaharren Enparantza, donde se podrán degustar los txakolis con Denominación de Origen Getariako Txakolina y pintxos de lomo Eusko Label. Estos son las 10 txakolindegis que tomarán parte en ela fiesta: Mokoroa, Akarregi Txiki, Katxiña, Basa Lore, Ameztoi, Talai Berri, Rezabal, Blai, Txomin Etxaniz y Gaintza. Habrá que adquirir una copa al precio de 6 euros con los que se podrán tomar 5 txalolis y también se ofrecerán pintxos de lomo Eusko Label a 2,50 euros el pintxo.

De la misma manera, en el marco del Txakolin Eguna, estos días, varios de los establecimientos de la asociación Zurekin tienen una oferta especial de txakoli y pintxo. Se han sumado a la iniciativa los bares Basarri: Euromar, Gau Txori, Itxas-lur, Karlos Arguiñano, Mandabide, Mauka, Patxiku Berri, Salegi, Txiki Polit y el Zazpi.

«En el Txakolin Eguna tendremos una gran oportunidad de disfrutar del fruto del trabajo realizado durante todo el año por los txakolineros de nuestro entorno», señala el alcalde de Zarautz, Xabier Txurruka. «Este domingo quiero invitar a los y las zarauztarras a degustar el txakoli de las bodegas con Denominación de Origen Getariako Txakolina, en un buen ambiente, acompañados de música y bertsos».