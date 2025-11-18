Prosiguen los trabajos para sustituir las baldosas rotas y hormigonar el malecón

Evitar las caídas y tropezones que producían las baldosas rotas es el objetivo de la renovación del pavimento del malecón. Los trabajos comenzaron hace un ... mes desde la altura de Madoz kalea y las obras ya han avanzado hasta la altura de Higer kalea. Todavía faltan dos centenares de metros hasta la altura de La Dama, pero los operarios de la empresa Estudios y Obras Rekalde SL están trabajando con fluidez.

En lo que respecta a los plazos, se prevé que las obras tengan una duración de tres meses y medio, para finalizar sobre finales de enero del 2026, con una inversión por parte del ayuntamiento de 478.542 euros (IVA incluido) para toda la actuación.

Las obras se realizan por fases para hormigonar aproximadamente medio kilómetro del paseo. Las baldosas ya tienen casi una treintena de años, desde que se inauguró el maleccón nuevo en el año 1997 con Imanol Murua de alcalde. Desde entonces estas baldosas, las más cercanas a la playa, han sufrido un importante deterioro.

Muchas de ellas estaban rotas o medio rotas, sobre todo por las furgonetas y camionetas, bien de reparto, de limpieza... que pasan diariamente por el malecón, lo que ha ocasionado bastantes caídas de paseantes. Es por ello que el ayuntamiento ha decidido proceder al cambio de pavimentación.

En total se sustituirá la superficie en cerca de 500 metros del paseo. A su vez, también se procederá a la renovación del pavimento de los accesos a Matxitxako, Higer y Lizardi kalea. Este nuevo piso se conformará de hormigón impreso coloreado, del mismo color rojizo al tramo que va desde Lizardi hasta el final del primer malecón, hasta la altura del 'desierto pequeño'.

Con el cambio de pavimento se mejora la accesibilidad de nuestro paseo marítimo y, con ello, se evitará en gran medida, el riesgo de caídas.

La zona donde trabajan los operarios está vallada, para que nadie pueda entrar y puedan trabajar sin dificultad. Los trabajos comenzaron en la zona oeste del malecón y poco a poco van avanzando hasta la zona este, con la dirección de obra a cargo de Injelan.

Además del cambio en la pavimentación, en próximas fechas está previsto levantar parte del malecón para protegerlo del oleaje y adaptarse al cambio climático. Para ello se eliminarán algunos voladizos y escaleras para facilitar la redistribución natural de la arena. Y tampoco hay que olvidar el proyecto para iluminar en 500 metros los porches del malecón, trabajos que también ya están iniciados.