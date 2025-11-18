Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Operarios trabajando en la nueva pavimentación del malecón que será de hormigón impreso rojizo. Etxebeberria
Zarautz

Prosiguen los trabajos para sustituir las baldosas rotas y hormigonar el malecón

Los trabajos que se iniciaron hace un mes tendrán una duración de tres meses y medio, para finalizar sobre finales de enero de 2026

Antxon Etxeberria

Antxon Etxeberria

Zarautz

Martes, 18 de noviembre 2025, 20:03

Comenta

Evitar las caídas y tropezones que producían las baldosas rotas es el objetivo de la renovación del pavimento del malecón. Los trabajos comenzaron hace un ... mes desde la altura de Madoz kalea y las obras ya han avanzado hasta la altura de Higer kalea. Todavía faltan dos centenares de metros hasta la altura de La Dama, pero los operarios de la empresa Estudios y Obras Rekalde SL están trabajando con fluidez.

