Zarautz

Programas para atraer talento a las empresas y fomentar la innovación

A. E.

zarautz.

Sábado, 29 de noviembre 2025, 20:23

Comenta

Urola Kostako Udal Elkartea tiene actualmente en marcha varias iniciativas, entre las que destacan BertanIn e Industriaguneak Bizirik. Ambos programas han sido creados para dar un impulso a los centros de trabajo de lZarautz y comarca. En este momento, las empresas y centros de trabajo de Urola Kosta tienen la oportunidad de participar en estas dos iniciativas. Y es que encontrar talento y fidelizar a las nuevas personas trabajadoras es uno de los grandes retos de las empresas de nuestra comarca. Los interesados pueden obtener más información llamando al número de teléfono 943.890808.

diariovasco Programas para atraer talento a las empresas y fomentar la innovación