Programas para atraer talento a las empresas y fomentar la innovación

Sábado, 29 de noviembre 2025

Urola Kostako Udal Elkartea tiene actualmente en marcha varias iniciativas, entre las que destacan BertanIn e Industriaguneak Bizirik. Ambos programas han sido creados para dar un impulso a los centros de trabajo de lZarautz y comarca. En este momento, las empresas y centros de trabajo de Urola Kosta tienen la oportunidad de participar en estas dos iniciativas. Y es que encontrar talento y fidelizar a las nuevas personas trabajadoras es uno de los grandes retos de las empresas de nuestra comarca. Los interesados pueden obtener más información llamando al número de teléfono 943.890808.