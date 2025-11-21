El programa 'Gabonak Zarautzen' llega con más de 80 actividades para Navidades

La Navidad suele ser una de las épocas más especiales del año para muchos zarauztarras. Desde hace años se realizan por estas fechas numerosas actividades ... organizadas por diferentes asociaciones y entidades, algunas de ellas de gran tradición en nuestra villa. El Ayuntamiento quiere reconocer la labor de las asociaciones y agentes que participan en la organización de actividades y eventos señalados durante las navidades, como el coro Schola Cantorum que organiza Bizar Zuri, la Cabalgata de Reyes o el Belén de Narros; Haur Kultur Taldea con el parque infantil de Navidad, el tren Txu-Txu y todas las actividades que organiza en su programa especial para los más peques; los amigos del Olentzero de Santuiturri, el Club Deportivo Zarautz, o Antoniano Kirol Elkartea, entre otros.

Este año, el Ayuntamiento ha querido recoger y aunar en un programa especial todas las actividades que se organizan durante el periodo navideño en Zarautz, desde finales de noviembre, hasta el día de Reyes. El programa 'Gabonak Zarautzen' incluye todos los eventos navideños previstos, con más de 80 actividades en total.

Todo un mes de actividades

Así, el Ayuntamiento, que este año cuenta con el apoyo de la Diputación Foral de Gipuzkoa, quiere poner este año un lazo especial a las Navidades de Zarautz. El programa navideño que abarcará todo un mes relevará al formato habitual de la Feria Medieval, que se programaba durante el puente de diciembre.

«En colaboración con las asociaciones Murkil y Zurekin, y con el ánimo de fomentar el comercio y la hostelería local, este año hemos organizado diferentes planes a lo largo de las Navidades», subraya el alcalde, Xabier Txurruka . «Habrá un Mercado de Navidad en el Parque Amalur, que estará abierto del 5 de diciembre al 5 de enero. La oferta de estos puestos de la Feria de Navidad irá rotando. Es decir, cada fin de semana nos encontraremos diferentes artesanos y productores en los puestos, ofreciendo productos locales y de la zona. De la comida y de la repostería que caracteriza a las ferias de Navidad se encargarán los amigos de Rugby de Zarautz Kirol Elkartea. Deseamos que esta nueva iniciativa resulte atractiva, para que también tenga un impacto positivo en el comercio, la hostelería y los artesanos locales».

«Quiero agradecer a las asociaciones Murkil y Zurekin, Nahia Artisau Elkartea y a la sección de Rugby del ZKE, que nos han ayudado a preparar y dinamizar esta Feria de Navidad», añade Txurruka.

Este año, la Navidad de Zarautz contará con dos puntos fijos de referencia, el Belén de Narros por un lado y la Feria de Navidad del Parque Amalur por otro. Para visitar ambos hay que recorrer el centro de Zarautz, disfrutando de las luces navideñas de nuestras calles, de los preciosos escaparates y de las magníficas oportunidades que nos ofrecen los comerciantes y hosteleros de Zarautz».

Carrusel infantil, trineo ...

Además de los puestos, habrá también un carrusel infantil en la feria, así como atracciones especiales gratuitas los fines de semana, viernes tarde y sábados: un salto con trineo hinchable de 28 metros de longitud y un simulador de esquí.

Dentro de la iniciativa 'Gabonak Zarautzen', el Ayuntamiento ha programado, con la colaboración de las asociaciones Murkil y Zurekin, cada sábado, llamativos espectáculos callejeros que llenarán de color y luz las calles del centro. Estos desfiles partirán a las 18:30 desde Gaztainpe plaza y tras cruzar las calles del centro de la localidad, tendrán su punto final en esta misma plaza, a las puertas del Mercado de Navidad. Como ven, estas Navidades no hay motivo para escaparse de Zarautz en busca de planes. El tren de la Navidad pasa este año por el parque Amalur, sin olvidar el ambiente callejero del centro con la iluminación navideña ni el Belén de Narros.