Representantes de las diferentes asociaciones y agentes que participan en la programación. Etxeberria
Zarautz

El programa 'Gabonak Zarautzen' llega con más de 80 actividades para Navidades

Este año el Ayuntamiento ha querido recoger y aunar en un programa especial todas las actividades que se organizan en el periodo navideño

Antxon Etxeberria

Antxon Etxeberria

Zarautz

Viernes, 21 de noviembre 2025, 20:01

La Navidad suele ser una de las épocas más especiales del año para muchos zarauztarras. Desde hace años se realizan por estas fechas numerosas actividades ... organizadas por diferentes asociaciones y entidades, algunas de ellas de gran tradición en nuestra villa. El Ayuntamiento quiere reconocer la labor de las asociaciones y agentes que participan en la organización de actividades y eventos señalados durante las navidades, como el coro Schola Cantorum que organiza Bizar Zuri, la Cabalgata de Reyes o el Belén de Narros; Haur Kultur Taldea con el parque infantil de Navidad, el tren Txu-Txu y todas las actividades que organiza en su programa especial para los más peques; los amigos del Olentzero de Santuiturri, el Club Deportivo Zarautz, o Antoniano Kirol Elkartea, entre otros.

