«Presentar estas obras en mi propio pueblo, en Torre Luzea, para mí es un regalo»

La sala Torre Luzea acoge hasta el próximo 2 de noviembre la exposición '55 urtez saiakeran', un recorrido por más de medio siglo de creación ... artística del pintor zarauztarra Imanol Urdampilleta, que reúne cerca de cincuenta óleos y acuarelas donde paisaje y figura se funden con lirismo. En la inauguración del viernes por la tarde Imanol Urdampilleta explicaba que «pintar ha sido siempre un viaje de búsqueda y emoción. Presentar estas obras en Torre Luzea, en mi propio pueblo, es un regalo. Confío en que el público las reciba con la misma ilusión con la que yo las he creado».

La exposición reúne cerca de cincuenta óleos y acuarelas, fruto de una vida dedicada al arte. Pintor autodidacta y fiel al dibujo, Urdampilleta mantiene un estilo figurativo en el que conjuga paisaje y figura con sensibilidad y lirismo. Su paleta, rica en matices y contrastes, le permite recrear escenas en las que la emoción se une al rigor compositivo.

Nacido en Zarautz el 31 de octubre de 1946, Urdampilleta desarrolló gran parte de su trayectoria profesional como diseñador industrial de mobiliario, hasta que, ya jubilado, ha podido dedicarse plenamente a la pintura en su estudio del ático de la casa Pikatza.

Su recorrido artístico comenzó en la década de los años 60, participando en numerosos concursos de pintura al aire libre en localidades como Zumaia, Deba, Mutriku, Elgoibar, Azpeitia, Azkoitia, Zarautz o Calahorra, donde obtuvo primeros y segundos premios, así como accésits que marcaron y alentaron su trayectoria. Ha expuesto junto al grupo Artezaleak y de forma individual en Sanz Enea (Zarautz), en la Caja Rioja de Calahorra y, en los últimos años, en Getaria, donde mantiene una exposición permanente de acuarelas marineras.

Con esta nueva propuesta en Torre Luzea, el artista desea ofrecer a su pueblo natal una selección de obras que resumen más de medio siglo de búsqueda creativa. La muestra permanecerá abierta de martes a domingo, de 18.00 a 20.00 horas.