Presentada la oferta cultural hasta fin de año, con teatro, música, danza y tertulias

El próximo viernes, día 26, arrancará la programación de espectáculos organizada por el departamento de cultura del Ayuntamiento de Zarautz. Desde septiembre y hasta ... diciembre, habrá teatro, música, danza, exposiciones y tertulias literarias, entre otras actividades.

La obra 'Igogailu batean amaitu zen mundua' abrirá la temporada el día 26. Esta comedia «claustrofóbica» no sólo hará reír, sino reflexionar en los espectadores. Esta obra de la compañía Amahiru obtuvo el Premio de Poltsiko Sorkuntza 2025 de San Sebastián.

En el apartado de teatro para adultos se han programado con otras tres propuestas potentes en Modelo aretoa. El 28 de noviembre se podrá ver la tragicomedia 'Zorretan' de Hika Teatroa, centrada en el amor, la maternidad y el cuidado. En diciembre, Zuhaitz Gurrutxaga presentará su último monólogo 'Nortasun agiria'. Al igual que en anteriores ocasiones, se basa en vivencias personales reales. La compañía Tanttaka, por su lado, presentará la trágica comedia 'Badakizu plastikozko loreak ez direla inoiz bizi izan, ezta?', de la mano de Aitziber Garmendia, Telmo Irureta y Mireia Gabilondo. Numerosos temas profundos y diferentes personajes se presentarán sobre el escenario, alternando temas de gran actualidad con el humor.

Apartado musical

La música también viene fuerte este otoño. En noviembre, tendremos a dos músicos femeninas sobre el escenario: Lilly Hiatt y Olatz Salvador. El músico estadounidense presentará su disco 'Forever' y abordará a través del rock and roll clásico temas tan variados como las relaciones, la ansiedad o la salud mental. La donostiarra Olatz Salvador traerá su tercer disco, 'Zainak eman', más electrónico que los anteriores.

En el apartado de danza, la compañía asturiana Zigzag Danza ofrecerá el 24 de octubre el espectáculo 'Postales rotas'. Se trata de una potente propuesta visual en la que se mostrará el viaje de una joven mujer que ha dejado su tierra natal.

Todas las actuaciones de música, teatro y danza comenzarán a las 20.00 horas.

Para el público infantil

También habrá ofertas dirigidas al público infantil. El 12 de octubre, Khea Ziater traerá 'Scrooge eta mamuak', un trabajo basado en la obra de Charles Dickens. El 9 de noviembre, Aukeran Dantza Konpainia pondrá en escena la obra 'Amama', que gira en torno a la danza y los cuentos. Contarán siete cuentos basados en temas y personajes de cada pueblo de los territorios vascos. El 19 de diciembre, en cambio, el grupo Euskal Barrokensemble mostrará 'Euskelele' para toda la familia, con música y canto como protagonistas. También participarán alumnos de la Escuela de Música Imanol Urbieta.

La programación de Modelo se completará con actuaciones organizadas por otras asociaciones y departamentos municipales. Entre otras actividades, la asociación cultural Zarautz Trik celebrará el próximo 14 de noviembre el V Zarautz Trik Jaialdia.

Las salas de exposición de Sanz Enea estarán abiertas todos los días en horario de 18.00 a 20.00 horas y las siguientes exposiciones: hasta el 21 de septiembre. Gertrud Pielhoff; del 2 de octubre al 9 de noviembre, Malen Agirre (Pintura); del 14 de noviembre al 19 de enero, XXXIII. Ramón Ignacio Serras, Muestra Internacional de Fotografía de Zarautz.

Por su parte, la sala de exposiciones de Torre Luzea se abre de martes a domingo en horario de 18.00 a 20.00 y las exposiciones serán las siguientes: del 25 de septiembre al 2 de noviembre, Imanol Urdanpilleta (pintura); del 7 de noviembre al 4 de enero, la exposición de Zarauzko Argazkizale Elkartea.

Los grupos de lectura habituales de la biblioteca se reunirán en las tertulias, en euskera dirigidas por Nerea Loiola y en castellano y en inglés bajo la batuta de Slawka Grabowska.

Como decimos, las entradas para los actos del Cine Modelo se podrán adquirir en la taquilla de la Sala de Modelos o en la plataforma online de entradas de Kutxabank, a partir de mañana, viernes, desde las 19.00 horas.