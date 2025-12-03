Todo preparado en el Belén de Narros que abrirá al público mañana

Antxon Etxeberria zarautz. Miércoles, 3 de diciembre 2025, 20:28 Comenta Compartir

El Belén de Narros se abrirá al público mañana, día 5, a las 18.00 horas, con unas palabras del presidentre de la Schola Cantorum del coro parroquial Ibon Linacisoro y del alcalde de Zarautz Xabier Txurruka, antes de que la homenajeada de este año Johnana Alfaro proceda a la apertura de la puerta del jardín de Narros. Seguidamente el coro parroquial cantará unos villancicos. El Belén estará abierto hasta el 6 de enero, todos los días de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas.

Puede parecer que todos los años es lo mismo, pero el montaje del Belén tiene su proceso. La brigada del Ayuntamiento comenzó con los primeros trabajos el 3 de noviembre. Se limpian las hojas caídas en otoño al suelo y a los estanques, y 15 días antes de la apertura se realizan los trabajos de electricidad, megafonía, etc. El 29 de noviembre los miembros del coro junto con el grupo Erregeak colocaron todas las figuras en su ubicación correspondiente.

Supervisión y cuidado

Para los días que está abierto al público se confeccionará un listado entre las personas del coro y voluntarios de Erregeak con el fin de que cada día una de estas personas pase a observar y supervisar el Belén y las figuras, adecentando en su caso si alguna no está bien ubicada, tiene mal colocado el velo, etc. A su vez, comprueban el funcionamiento de las que tienen movimiento y si se detecta algún problema o desperfecto, avisan a la Junta para proceder a su arreglo.

Tras la finalización del periodo navideño, a partir del 7 de enero, la brigada comenzará de inmediato con el desmontaje del Belén. Una vez recogidos los enseres, los baúles y las figuras, éstas son transportados al almacén que el coro tiene en Abendaño para su revisión, limpieza de ropas y reparación de desperfectos.

Un poco de historia

La Asociación Schola Cantorum coro parroquial, organizador del Belén de Narros data del año 1829, y se estima que lleva organizando dicho Belén desde el año 1961 por las fotografías encontradas donde ya se ve un Belén en el palacio de Narros. El Nacimiento se realizaba entonces con muy pocas figuras. En un principio, las figuras eran de escayola y de madera y al estar a la intemperie, sobre todo las de escayola se estropeaban mucho.

En 1988, el Belén era mucho más escueto que ahora, «hasta que el Ayuntamiento nos asignó una subvención y así, fuimos añadiendo poco a poco nuevos atractivos y a poner figuras de poliéster para que tuviesen una mayor durabilidad y a día de hoy sigue subvencionándonos en parte el mantenimiento y la organización del Belén», señalan desde la Junta.

Se mantienen algunas figuras primitivas de madera restauradas por la Asociación de artistas Nahia, como son el gaitero del grupo de los niños danzantes. Las primeras piezas de poliéster fueron el burro y el buey del pesebre. Más tarde, el escultor Palmiro Haro les hizo unas cabezas. Después, Artezaleak también comenzó a colaborar con piezas de cerámica. Ahora mayormente, las figuras son de poliéster y es un Belén mucho más grande.

Figuras de tamaño natural

La singularidad que tiene el Nacimiento de Zarautz son las figuras a tamaño natural. Otro de los atractivos del Belén son las figuras con movimiento que cuenta; comenzó a mecanizarlas Ángel Martínez. Hace muchos años, trajeron unas palomas de Hendaya y se hizo la primera pieza en movimiento, el niño dando de comer a las aves. Después, prosiguió con esa tarea Bixente Segurola 'Txokolate', mecanizando la lavandera, buscando que sean siempre lo más real posible, y a día de hoy el Belén cuenta con una docena de figuras en movimiento que llaman mucho la atención. Otros años han solido colocar una cerca con pollos, pero este año no ha sido posible debido a la gripe aviar.

Colaboración de mecenas

Este año por primera vez se ha conseguido que varios ciudadanos colaboren económicamente como mecenas para ayudar en la restauración y mantenimiento de algunas de las figuras. «Agradecemos esa aportación desinteresada a la Asociación de Hosteleros Zurekin, a la empresa Marmarra Okelan, a Biyona Janari denda, a la Cafetería Surtidor, a la asociación de comerciantes Murkil y a Batela Arraindegia», indican desde la junta del coro.

Años precedentes ha habido unos cuantos disgustos por actos incívicos, gente que entra por la noche y rompe las figuras. Recuerdan que «la cabeza de San José desapareció una vez y la encontramos en un balcón de la Munoa; en la segunda ocasión, nunca apareció. Además, diariamente nos vemos obligados a retirar el Niño Jesús porque en una ocasión también sufrió un acto de vandalismo».

El Belén da vida al municipio

No cabe duda que el Belén se ha convertido en una atracción para los residentes en Zarautz y que también hace llegar a vecinos de localidades colindantes; le da mucha vida al municipio durante todas estas próximas fechas navideñas, con visita casi obligada. Siempre está repleto de gente, tanto niños como mayores. También es verdad que el marco del jardín del Palacio de Narros donde se monta todo luce mucho. "En este sentido, agradecemos encarecidamente a los herederos de Narros que nos cedan el jardín", señalan desde la Schola Cantorum, para los que vienen días de mucho ajetreo (Balén de Narros, Bizar Zuri, Cabalgata de Reyes ...).