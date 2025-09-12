Las obras de las 91 VPO en alquiler de Salberdin finalizarán en marzo de 2026

El consejero de Vivienda y Agenda Urbana del Gobierno Vasco, Denis Itxaso y el secretario de Estado de Vivienda y Agenda Urbana, David Lucas, ... acompañados por el el alcalde de Zarautz, Xabier Txurruka, visitaron el lunes las obras de la promoción de 91 viviendas de protección oficial en alquiler (VPOa) que Visesa tiene en marcha en la parcela R-9 del ámbito de Salberdin Sur de Zarautz, concretamente en los números 34 y 36 de Bizkaia kalea.

Durante el acto, los representantes institucionales accedieron al interior de tres de las viviendas, cada una de diferente tipología, y podieron comprobar de primera mano el avance de los trabajos, cuya finalización está fijada para marzo de 2026. De esta forma, el Ejecutivo vasco prevé la entrega de estas viviendas a las personas adjudicatarias a lo largo del segundo semestre del mismo año.

«El caso de Zarautz, al igual que el de otros municipios costeros de Gipuzkoa, refleja con claridad la tensión que padecen las localidades con una fuerte presión turística además de otros factores», destacaba el consejero. «Actuar con decisión aportando un número relevante de nuevas viviendas en régimen de alquiler es lo que nos va a permitir amortiguar los incrementos exponenciales que está experimentando el mercado libre de la vivienda», indicaba Itxaso

El departamento de Vivienda ha reforzado la apuesta por dotar a Zarautz de una oferta creciente de vivienda protegida en alquiler. En ese sentido, Itxaso recordaba que «el pasado 23 de julio Alokabide entregó las llaves de los 60 alojamientos dotacionales que promovidas en Salberdin, y ahora avanzamos en la construcción de 91 nuevas VPO en alquiler cuya entrega está prevista para el segundo semestre de 2026».

2.343 personas en Etxebide

En palabras de Itxaso, «la vivienda es hoy uno de los grandes retos sociales de Euskadi y hemos asumido el compromiso de revertir la brecha entre la oferta y la necesidad real, especialmente en municipios tensionados como Zarautz, donde actualmente hay 2.343 unidades convivenciales registradas en Etxebide, de las cuales 1.074 solicitan una vivienda en alquiler y 1.269 en régimen de compra».

El alcalde de Zarautz, Xabier Txurruka, señalaba «la importancia de una buena planificación en lo que respecta a la promoción de la vivienda pública en la localidad, que, junto a la colaboración interinstitucional, posibilitan unas políticas de vivienda eficientes que sirven para dar respuesta a las necesidades de la ciudadanía». Txurruka recordó que «una vez acabada la promoción de Salberdin Sur, el Plan de Vivienda puesto en marcha hace 10 años habrá posibilitado dar acceso a la vivienda a 664 familias en Zarautz. El Ayuntamiento ha aprobado, además, los planes de Lanpardo, Irita y Amillubi para posibilitar la construcción de otras 275 viviendas protegidas lo antes posible. Nuestro compromiso es el de seguir trabajando junto con el Gobierno Vasco para lanzar estos proyectos con la mayor celeridad».

Inversión de 20 millones

La promoción de Zarautz, cuyo proyecto ha sido redactado por Cooperactiva Arquitectos y cuya construcción ejecuta la empresa Amenabar, ha supuesto un presupuesto de obra (edificación + urbanización vinculada) de 12.849.701 euros, si bien la inversión total asciende hasta los 20.386.905 euros al incluirse el coste del suelo además de gastos indirectos, de estructura, financieros e impuestos. La actuación está cofinanciada por los Fondos Next Generation UE a través del acuerdo con el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, que ha aportado cerca de 4 millones de euros (20% del coste), mientras que el Ejecutivo vasco asume el 80% restante.

Una promoción eficiente

La nueva edificación, diseñada bajo la tipología de manzana abierta en 'L', se ajusta a la ordenación urbanística prevista en el sector y busca una solución compacta, ortogonal y bien orientada. Contará con dos portales de acceso que darán paso a un total de 91 viviendas distribuidas en ocho plantas: 7 de una habitación (con una superficie útil aproximada de 45 m²), 75 de dos habitaciones (65 m²), de las cuales 2 estarán adaptadas para personas con movilidad reducida, y 9 de tres habitaciones (85 m²), también con 2 viviendas adaptadas.

La promoción incluye además 134 plazas de garaje —91 vinculadas a las viviendas y 43 libres— distribuidas en tres garajes independientes a los que se accederá por una única rampa. En los sótanos -1 y -2 se ubicarán los trasteros.

En el diseño arquitectónico se ha cuidado la orientación de los salones-cocina-comedor hacia el sur, este y oeste, favoreciendo la entrada de luz natural. Los espacios interiores mantienen una distribución uniforme, y en los portales y zonas comunes se han priorizado recorridos claros, visibles y seguros, evitando recovecos y puntos de no visión.

En cuanto a las instalaciones, se ha puesto especial atención en soluciones constructivas que reduzcan al máximo el consumo de energía primaria. La cubierta albergará paneles fotovoltaicos para autoconsumo, lo que permitirá que el edificio alcance la certificación energética A. Asimismo, se garantiza la accesibilidad universal tanto en portales como en espacios comunes, integrando la edificación en su entorno urbano de forma eficiente y sostenible.

Parcela R-9

En diciembre de 2021, el Gobierno Vasco compró la parcela R-9 por un importe de 1,9 millones de euros + IVA al Ayuntamiento de Zarautz, encargado de asumir los costes de urbanización y descontaminación del suelo. Asimismo, el consistorio ha aplicado la bonificación máxima del 95% del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) por tratarse de una actuación de especial interés municipal.

Las personas adjudicatarias deberán cumplir los requisitos generales de acceso a vivienda protegida y acreditar una antigüedad mínima de empadronamiento en Zarautz de un año ininterrumpido, o de tres años de forma alterna en los últimos cinco. La adjudicación será por baremación, basándose en criteros de puntuación, no por sorteo.

La visita a Salberdin se ha producido pocas semanas después de que el Gobierno Vasco entregara los ya citados 60 alojamientos dotacionales construidos en el mismo ámbito, a lo que habría que sumarle la promoción ya culminada en Aldapeta, con 30 viviendas de protección pública tasada en venta y 20 viviendas de protección oficial en alquiler, con una inversión superior a 8,6 millones de euros.

Nuevas promociones

Asimismo, el Departamento de Vivienda y Agenda Urbana tiene en marcha en Zarautz la promoción de 25 viviendas de Alquiler Social en la parcela de Lanpardo (Azken Portu), cuyo proyecto acaba de ser adjudicado, y estudia el expediente para poner a disposición de la ciudadanía 130 VPO en alquiler y 100 alojamientos dotacionales en Irita, junto a la entrada de la autopista, lo que supone 255 nuevas viviendas protegidas en la localidad.