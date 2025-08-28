Nueva campaña de consumo sostenible y productos locales para el periodo estival

El departamento de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Zarautz ha puesto en marcha la campaña Producto local y de temporada, la cual ha llegado a ... su fase de verano, después de que se diera por finalizada la campaña de primavera, y posteriormente llegará la de invierno.

Los objetivos serán fomentar hábitos de consumo sostenible y apoyar a los productores y productoras locales, como los que podemos encontrar en el mercado municipal.

La campaña está dividida en cuatro fases; un turno por estación y ahora le ha llegado el turno a la campaña de verano. En total se han colocado cinco paneles en diferentes zonas del municipio con fotografías de cinco productos de temporada, y el lema de la campaña y los conceptos se quieren potenciar: saludable, sostenible y comprometido con la producción local.

Vídeos en redes

En cada fase se podrá ver un vídeo realizado en las explotaciones agrarias del municipio en GUKA Telebista, a la vez que otros más cortos en las redes sociales.

El concejal de Medio Ambiente, Inaxio Illarramendi, ha destacado que «en este turno, por un lado, hemos contado con Mari Mar Manterola e Iñaki Olaizola, del caserío Argoin Txiki, y, por otro, con Amaia Gurrutxaga Uranga, periodista y cliente del mercado. Para nosotros es muy importante fomentar el consumo sostenible, consumir producto local y de época, para activar tanto a los productores como a los consumidores y, en definitiva, impulsar el sector primario. Animamos a la ciudadanía a consumir productos de temporada y locales».