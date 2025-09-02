Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Mutilen Enbata larunbatean Santoñan izan zen eta Santurtzirekin borroka polita izan zuten garipenaren bila. Bigarren amaitu zuten erlojupekoa. ZAE

Nesken Enbata gaur Kontxako kanporaketan eta bihar mutilen txanda

Denboraldiko estropada berezienetakoa da kanporaketa hau eta neskek aukerak dituzte

Juan Mari Zubiaurre

ZARAUTZ.

Asteartea, 2 iraila 2025, 20:14

Gaur eta bihar zarauztar arraun zaleek begirada Donostian jarrita izango dute, bertako badian lehiatuko bai da Kontxako Banderaren kanporaketa estropada. Juanjo Etxarteren neskak izango dira lehendabizi arraunean, gaur arratsaldeko 18:00etan hasiko da nesken kanporaketa eta zarauztarrek multzo nagusian lehiatuko dute banakako erlojupekoan, EuskoTren Ligako zazpi ontzirekin batera. Multzo horretan izango dira baita ETE Ligako bigarren on- tzia, San Juan eta Galiziako ligatik datozen Chapela eta Tiran.

Jakina zazpi traineru onenak sailkatuko dira, Arraun Lagunakekin batera ondorengo bi igandetan Kontxako Banderaren bila joateko eskubidea izateko. Aukerak badituzte gure neskek sar-tzeko. Ez da erraza izango, baino ilusioz beteta joango dira Donostiara eta harretaz jarraitu beharko da erlojupekoa. Izugarria litzateke sartzea, baina ez bada lor-tzen ez da ezertxo ere gertatuko.

Play offa

Larunbatean, Santoñako Banderan, mutilen Enbata bigarren sailkatu zen Santurtziren atzetik eta San Pedroren aurretik

Ez gudu ahaztu behar oraindik beste erronka handi baten aurrean daudela Enbatako neskak. Irailaren 20 eta 21ean, Bermeon eta Portugaleten, EuskoTren Ligara igotzeko play offa lehiatuko da.

Herriko zaleen babesa gaur izango dute neskek Donostian, bertaratzea erraza da baina play offera joan nahi izanez gero, ZAEk herritarren artean ikusmina egongo delakoan, autobus zerbi-tzua jarri du bi egun horietan zuzenean estropadak ikusteko.

Bermeora joateko irteera ordua 14:00etan izango da eta Portugaletera joateko berriz, 08:15ean. Izenak Kikara tabernan edo Lizardi Laneko Arropa dendan eman daitezke. Prezioa 10 eurokoa izango da eguneko eta irteera Batzoki aurrean emango zaio bi egunetan, larunbat eta igandean.

Mutilak Santoñan

Bihar Donostian mutilen txanda izango da. Hauen estropada ere arratsaldeko 18:00etan hasiko da eta Asier Puertasen ontzia B muntzoan egongo da, Eusko Label Ligatik kanpo dauzen traineru guztiekin batera.

Hauen helburua apalagoa da, euren mailan dabiltzan ontzien artean ahalik eta sailkapen onena lortzea. Ez dugu ahaztu behar KAE-1 Ligan hirugarren sailkatu direla, Santurtzi eta Arkoteren atzetik eta traineru hauekin borrokan ibiltzea izango da Enbataren zeregina bihar.

KAE-1 Liga Castron amaitu zuten eta asteburu henetan LV Bandera de Santoña - Memorial Julián Balmaseda Santamaría lehiatzera joan dira, prestaketa moduan. Bere garaian bertako bandera irabazia da Enbata eta larunbat honetan berriro errepikatzeko asmoarekin joan ziren urdiñak.

Erlojupeko dotorea egin zuten Gaizka Garmendiak gidatutako mutilak baina aurtengo udan behin eta berriro erakutsi duen bezala, Santurtzi denen gainetik dago eta bizkaiterrentzat izan zen bandera. Moreak 20:52:15ko denbora ezarri zuten helmugan eta ondoren, bigarren tokian sailka-tzen zen gure Enbata, 20:59:79an geratuz ordularia. Zazpi segundoko aldea lortu zuen Santurtzik, estropada erdian bi segundoko alde laburra izan ondoren. Hirugarren San Pedro (21:05:82), laugarren Arkote (21:13:04) eta bosgarren Lapurdi (21:21:97) sailkatu ziren. Ez legoke batere gaizki bihar berriz honelako sailkapen bat lortzea.

Gaur eta bihar zarauztar arraun zaleek zita dute Donostian.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Euskadi abre el plazo para que 9.000 dueños de VPO compren el derecho a no tener que devolver su piso
  2. 2 Tragedia en Álava: muere un segundo joven tras salirse de la calzada el vehículo en el que viajaban
  3. 3 Brais cuenta con una importante oferta de Arabia
  4. 4 El soltero de First Dates que buscaba una chica española y rechaza salir con una vasca de Argentina: «Quería probar, porque en el pasado...»
  5. 5

    Los universitarios vascos cobran de media 1.828 euros y los de la FP, 1.426
  6. 6 «El bus 28 tenía que haber sido hoy gratis como compensación»
  7. 7

    Sadiq no sale de la Real, de momento
  8. 8 El Sadar, nueva casa de Becker
  9. 9

    «Solo sé que Dios me ha elegido»
  10. 10

    Otegi, sobre CAF y el conflicto en Gaza: «Conozco sus cuentas y podrían prescindir del contrato con Israel»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Nesken Enbata gaur Kontxako kanporaketan eta bihar mutilen txanda

Nesken Enbata gaur Kontxako kanporaketan eta bihar mutilen txanda