Naiara Villasante se clasifica para la fase final del Campeonato de España La deportista del Judo Klub Lizardi competirá en categoría absoluta el próximo 29 de noviembre en Madrid

J.M. ZUBIAURRE zarautz. Martes, 4 de noviembre 2025, 20:29

El polideportivo municipal de Urnieta fue escenario el de la fase sector del Campeonato de España de Judo, competición que reunió a los mejores deportistas de Euskadi, Navarra, La Rioja y Aragón.

El objetivo de esta fase era determinar qué judokas obtendrían su pase a la fase final nacional, que se disputará el próximo 29 de noviembre en Madrid. Los dos primeros competidores de cada categoría de peso se ganan una plaza para el campeonato de España.

Entre los representantes vascos destacó la participación de tres deportistas del Judo Klub Lizardi, quienes, tras su excelente actuación en el Campeonato de Euskadi, formaron parte del equipo autonómico:

Nahia Arregi, de 19 años, subcampeona de Euskadi en la categoría de menos de 57 kilos, compagina su carrera deportiva con los estudios de Ingeniería en Energías Renovables.

No consiguió el objetivo, pero cuajó un gran campeonato disputando el tercer puesto. Se trata de una judoka de categoría junior que está en el ranking nacional de la citada categoría y con muchas posibilidades de asistir vía ranking. Este próximo fin de semana se desplaza a Vigo, con el equipo de Euskadi.

Lore Austing, de 20 años, también subcampeona de Euskadi en menos de 78 kilos, cursa un doble grado en Fisioterapia y Educación Física. Ganó tres combates, y sólo cedió ante la representante de Aragón, en la semifinal, consiguió la medalla de bronce, pero no se ganó el pase al nacional.

Naiara Villasante, de 20 años y campeona de Euskadi en su peso, estudia Medicina. En la misma categoría de peso que su compañera Lore, se proclamó campeona y tuvo dificultades para derrotar a la misma competidora que había ganado a Lore en semifinales.

Las tres judokas realizaron un gran campeonato, demostrando solidez técnica, concentración y un excelente nivel competitivo frente a rivales de gran experiencia.

El campeonato de España se celebrará el próximo 29 de noviembre en Madrid.

El cuerpo técnico del Judo Klub Lizardi destacó el esfuerzo y la constancia de las tres deportistas, que compatibilizan sus estudios universitarios con una exigente preparación sobre el tatami. Con la vista puesta en la cita de Madrid, afrontarán las próximas semanas con ilusión y compromiso. Para un club modesto como es el Judo Klub Lizardi-Zarautz, clasificar a una deportista en categoría absoluta es un gran éxito deportivo.