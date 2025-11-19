Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Zarautz

Musika Eskolako ikasle eta irakasleek Santa Zezilia ospatuko dute gaur

A. E.

zarautz.

Asteazkena, 19 azaroa 2025, 20:11

Comenta

Santa Zezilia ospatuz, Imanol Urbieta Musika eskolako ikasle eta irakasleek gaur arratsaldean musika kalera aterako dute, herritar guztiei eguna ospatzera gonbidatuz. Iragartzen dutenez, Musika Plazako kioskoan 17:00etatik 17:30era, teklatua, biolinak eta txeloak jotzen jardungo dute, kalejirak iritsi arte.

Bi kalejirak 17:30ean abiatuko dira Musika Eskolatik. Lehena, txistu, triki, pandero, gitarra, tailerra eta solfeoko ikasleekin. Musikalean, 'Ikusi mendizaleak', 'Behin betiko 'eta 'Bizitza kantu bat da' joko dituzte eta ibilbidea tren geltokiko lurpeko pasabidea, Amalur Parkea, Paxo Pasabidea, San Frantsizko Kalea, Lege Zaharren Enparantza eta Musika Plaza. Bigarren kalejira, haizeko musika tresnak eta perkusioko ikasleak. Egitarauan, 'Gora euskara' eta 'Agur agur' joko dituzte eta ibilbidea: Zigordi kalea, San Frantzisko kalea, Kale Nagusia eta Musika Plaza, kalejira hau estazioko plazatik abiatuko delarik.

Musika Plazara iristerakoan tailerreko 6 eta 7 urteko ikasleak eta solfeoko ikasleak kioskora igoko dira eta han dauden musika tresnen laguntzarekin abestuko dituzte 'Bizitza kantu bat da', 'Ikusi mendizaleak' eta 'Behin betiko'. Dena bukatu ondoren, bolondresei esker, txokolatea dastatzeko aukera izango da Musika Plaza bertan.

Euria eginez gero kioskoko emanaldia bertan behera geldituko da eta abestiak Musika Eskolako portxean joko dira.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fermin Muguruza retira todas sus canciones de Spotify y lidera el boicot de más de 160 bandas vascas a la plataforma musical
  2. 2 Llega la masa de aire ártico a Gipuzkoa: consulta los municipios que se quedarán con temperaturas bajo cero esta semana
  3. 3 Obligan a retirar todas las terrazas del centro de la ciudad turística que tendrá vuelos directos a San Sebastián el próximo año
  4. 4 Las eurovisivas gemelas Kessler mueren juntas en casa tras recurrir al suicidio asistido
  5. 5 Irun, la ciudad que resistió hasta que se quedó sin munición
  6. 6 Sorprenden a un pescador en Gipuzkoa con focos hacia el mar para la captura del calamar: «Pescar de noche puede salir caro»
  7. 7 Las cocinas en las que se consumen 3.000 huevos al día para hacer tortilla: «Nos ha subido 50 céntimos la docena. Estamos asustados»
  8. 8

    Fallece tras volcar su tractor y quedar atrapado el padre de un pelotari navarro de Aspe
  9. 9 Derriban la cruz de Morkaiku de Elgoibar, construida por el franquismo en memoria del tío del rey emérito
  10. 10

    La cooperativa Noran de Donostia recibió más de 600.000 euros de Servinabar, epicentro de la supuesta trama corrupta

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Musika Eskolako ikasle eta irakasleek Santa Zezilia ospatuko dute gaur