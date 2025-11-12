Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Zarautz

La movilidad colaborativa, el reto de compartir espacio, en el Ttanta Eguna hoy

A. E.

zarautz.

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 20:47

Comenta

Esta mañana Modelo aretoa acogerá la segunda edición de Ttanta Eguna, un encuentro impulsado por el Ayuntamiento de Zarautz para reflexionar, desde una mirada local y participativa, sobre los grandes retos que plantea la Agenda 2030. Este año, la jornada pondrá el foco en la 'Movilidad colaborativa: el reto de compartir espacio', abordando un desafío transversal que incide directamente en la cohesión social, la sostenibilidad ambiental y la calidad de vida de la ciudadanía.

Organizada en colaboración con el Gobierno Vasco y Diputación Foral de Gipuzkoa, la cita reunirá a responsables institucionales, profesionales de la planificación urbana, agentes sociales, municipios comprometidos con la Agenda 2030 y ciudadanía interesada. La jornada busca generar alianzas y aprendizajes compartidos que sirvan de base para impulsar cambios reales desde lo local.

El programa, que lo presentará la periodista Pilar Kaltzada, incluye la bienvenida institucional por parte del alcalde de Zarautz, Xabier Txurruka; la intervención de Josu Arraiz, director de Estrategia de la Diputación Foral de Gipuzkoa; y una ponencia marco de la experta en políticas públicas Silvia Abascal Diego, responsable de las áreas de Financiación y Género en REDS–SDSN Spain, la red española para el desarrollo sostenible. Abascal abordará cómo las políticas públicas pueden impulsar un modelo de movilidad más equitativo y transformador. Además, el concejal de Movilidad y Proyectos Estratégicos Iker Basurko presentará 'El caso Zarautz: una visión singular hacia el futuro'.

La mesa redonda 'Movilidad, respeto y convivencia: un reto compartido' contará con la participación de diversos perfiles ciudadanos e institucionales, entre ellos: el Ayuntamiento de Soria, el centro de día Garagune de Zarautz y La Salle Ikastetxea.

La clausura institucional correrá a cargo de Asier Aranbarri, director de Innovación Social y Agenda 2030 del Gobierno Vasco, y las conclusiones, en clave de humor, las dará la clown Virginia Imaz.

