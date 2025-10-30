Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Zarautz

La misa de despedida será este sábado a las 12.30 horas

Jueves, 30 de octubre 2025, 20:33

Después de 64 años en el convento, al padre franciscano Agustín Biain le llega la hora de la retirada y, así, mañana, sábado, día de Todos los Santos, a las 12.30 se celebrará una misa de despedida, toda vez que este próximo lunes se marchará a Bermeo, para ingresar en la residencia donde conviven los franciscanos retirados.

El oñatiarra Aita Biain, con 90 años cumplidos, ha ejercido fielmente sus funciones hasta el final. «Me da mucha pena, pero he llegado la edad de la retirada; sé que en nuestro centro de Bermeo estaré bien atendido», indica antes de la misa de mañana en el que estará presente.

