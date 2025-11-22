Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Zarautz

El miércoles, sesión informativa sobre el cambio puntual del PGOUZ que afecta a la parcela de Nafarroa kalea 49

A. E.

zarautz.

Sábado, 22 de noviembre 2025, 21:06

Comenta

El Pleno municipal, en su sesión ordinaria de octubre, acordó aprobar inicialmente el documento de Modificación Puntual del Plan General de Ordenación Urbana de Zarautz, referida a la parcela de Villa Elizabeth del área 19.1 –OD Talaimendi– y a la parcela 9 del polígono 1 de suelo no urbanizable.

Tras la publicación del anuncio en prensa y en el Boletín Oficial de Gipuzkoa del pasado 10 de noviembre, se ha abierto el trámite de información pública durante el plazo de un mes hasta el día 11 de diciembre inclusive.

Con el objetivo de ampliar la información sobre este cambio, se ha organizado una sesión informativa para la ciudadanía el próximo miércoles, 26 de noviembre, a las 18.30, en la sala situada en el piso inferior del edificio Etxezabala.

