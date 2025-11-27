Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las 10 noticias clave de la jornada

Zarautz

Mendizaletasuna hizpide, gaur Luix Mari Zulaikarekin

A. E.

zarautz.

Osteguna, 27 azaroa 2025, 20:43

Comenta

Aspaldian askotan entzun izan dugu Mendi Elkarteak eta mendizaletasun tradizionala krisian daudela. Gizalegezkoa da jendearen ohiturak eta joerak aldatuz joatea. Baina, mendizaletasunak merezi duen aitorpena jasotzen al du komunikabide, gizarte eta erakundeen aldetik?; jabetzen al gara bere benetako balioaz?.

EHUko irakaslea den Luix Mari Zulaika zarauztarrak gaur arratsaldeko 19:00etatik aurrera Pagoetaren aretoan emango duen hitzaldian mendizaletasunaren garrantzia azpimarratuko du, bere izen ona eta prestigioa aldarrikatu; baita herritarren mendirako zaletasuna sustatu ere.

Mendizaletasunak eragiten dituen onuretan sakonduko du: osasunean (arlo somatikoan zein emozionalean), eduki zientifikoak zabaltzen, ondarea ezagutarazten, balio pertsonalak lantzen, sozializatzen, natura maitatzen...

Publicidad

Top 50
  1. 1 Así será la Navidad en San Sebastián: mercadillos, espectáculo con 500 drones, paseo mágico en Miramar y una nueva pista de patinaje
  2. 2 Tres semanas sin Mikel Oyarzabal
  3. 3 La tienda de cartón del hijo de un donostiarra que aterriza en el centro de San Sebastián
  4. 4

    Herido grave un hombre en un incendio en un pabellón abandonado de Lasarte-Oria
  5. 5

    El Gobierno logra el apoyo de los sindicatos y los funcionarios tendrán una subida del 11%
  6. 6 La nueva tienda de Ikea que abre en Euskadi: 3.000 metros y 48 empleos directos
  7. 7

    La víctima de una violación en un parking de Donostia puso la denuncia cuando conoció que el autor le contagió la gonorrea
  8. 8 Una vecina de Tolosa pierde 40.000 euros en una estafa de un falso negocio online de patinetes y relojes
  9. 9

    Ábalos y Koldo, a prisión por la trama corrupta que cerca al Gobierno
  10. 10 Cierra un restaurante a orillas del Cantábrico tras 93 años de andadura: «Ahora es tiempo de disfrutar»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Mendizaletasuna hizpide, gaur Luix Mari Zulaikarekin