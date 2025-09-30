Este jueves se pone en marcha el proceso participativo para seguir mejorando Zarautz

Continuando con la dinámica de estos últimos años, el Ayuntamiento de Zarautz quiere compartir la elaboración de los presupuestos del año que viene con ... los y las zarauztarras. Para ello, como es costumbre, el gobierno municipal realizará reuniones barrio por barrio con la ciudadanía.

El objetivo de estas reuniones es rendir cuentas sobre lo realizado y también escuchar de primera mano las necesidades y aportaciones de los y las zarauztarras.

«Es muy enriquecedor trabajar los presupuestos preparados de cara al año que viene junto a los y las zarauztarras», señala la concejala de Participación, Garbiñe Oiarbide. «Nos parece imprescindible acercarnos a los barrios y, en un ambiente de cercanía y confianza, dar oportunidad a la ciudadanía de que pueda expresar cara a cara sus preocupaciones y necesidades. Intentamos mejorar el proceso año a año y esta vez hemos puesto el foco en llegar a más zarauztarras»; «Hemos mejorado en el ámbito de la accesibilidad y también hemos implementado nuevas medidas para llegar a los vecinos y vecinas del ámbito rural», añade Oiarbide.

Reuniones vecinales

Este año también se ha dividido este proceso en 7 citas. A modo de novedad, este año se ha modificado la localización de dos de las reuniones. Por un lado, la reunión correspondiente a los barrios de Aritzbatalde, Zelai Ondo, Mitxelena y Salberdin se realizará en el frontón del polideportivo Aritzbatalde y, por otro lado, la reunión de Iñurritza, Mendilauta y Talaimendi tendrá lugar en el piso inferior de Iñurritza Jubilatuen Elkartea. Estas son las citas programadas para las siete reuniones: la primera cita será este jueves, 2 de octubre, a las 18.30 en la sala multiusos de Santa Klara, para los vecinos de Azken Portu y Santa Klara; el7 de octubre: Alde Zaharra y Salbide, a las 18.30 en el Salón de Plenos del ayuntamiento; 8 de octubre: Zelai Ondo, Aritzbatalde, Mitxelena y Salberdin, a las 18.30 en el frontón del polideportivo Aritzbatalde; 14 de octubre, Iñurritza, Mendilauta y Talaimendi, a las 18.30 en el piso inferior de Iñurritza Jubilatuen Elkartea; 16 de octubre, Hiruerreketa y Vista Alegre, a las 18.30 en la Asociación Vecinal de Vista Alegre; 21 de octubre, en Urteta, a las 20.00 en la Sociedad de Urteta y, finalmente, el 23 de octubre, en el barrio de Itxasmendi, a las 18.30 en la Asociación Vecinal de Itxasmendi. Como ven, abarca todo Zarautz.

Si alguien necesitase traducción simultánea de lenguaje de signos para alguna de las reuniones, se podrá solicitar escribiendo previamente a la dirección partehartu@zarautz.eus.

Buzones y telemáticamente

Asimismo, las personas que no puedan asistir a estas reuniones, tendrán oportunidad de hacer llegar sus propuestas, a través de los buzones y también de manera telemática. Los buzones se instalarán en los siguientes puntos: en el local de la Asociación de Vecinos de Vista Alegre, en el ayuntamiento, en Sanz Enea, en el Euskaltegi, fuera del Kristau Biltokia de Azken Portu, en el polideportivo Aritzbatalde, en el local de la Asociación de Vecinos de Iñurritza y en las oficinas de HAZ. Además, este año se han instalado buzones especiales en las casetas que se utilizan para recoger el correo de las zonas rurales.

Por otro lado, también se podrán hacer propuestas de forma telemática, dirigiéndolas al correo partehartu@zarautz.eus o en el apartado 'participa' de la web municipal. Las propuestas se podrán realizar desde mañana, día 2 al 31 de octubre.