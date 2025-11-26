Judo Klub Lizardi obtiene grandes resultados en diferentes categorías Los campeonatos guipuzcoanos de Urnieta demuestran el buen hacer del Lizardi

J.M. ZUBIAURRE zarautz. Miércoles, 26 de noviembre 2025, 19:57

Urnieta fue este fin de semana el epicentro del judo guipuzcoano, al acoger en el polideportivo municipal una intensa doble jornada con los campeonatos Alevín e Infantil por equipos y, al día siguiente, el Campeonato de Gipuzkoa Junior.

El Judo Klub Lizardi-Zarautz tuvo una presencia destacada, cosechando resultados de mérito y consolidando su creciente proyección en todas las categorías.

El sábado se celebró el Campeonato de Gipuzkoa Alevín e Infantil por equipos, donde el club zarauztarra acudió con una amplia representación, tres equipos en categoría alevín, uno de ellos íntegramente femenino y dos equipos en categoría infantil.

La competición reunió a los clubes más destacados del territorio y dejó combates ajustados y muy disputados. En infantil, uno de los equipos del Lizardi-Zarautz logró una brillante tercera posición, subiéndose al podio tras una actuación sólida y completa. El resultado supone un impulso importante para la cantera del club, que continúa mostrando un nivel ascendente y una destacada cohesión en pruebas por equipos.

El domingo fue el turno del Campeonato de Gipuzkoa Junior, también celebrado en Urnieta. El Judo Klub Lizardi-Zarautz acudió con nueve competidores, dos chicos y siete chicas:

Unax Arzallus, Xabier Aguinaga, Nahia Arregi, Maider Ojeda, Irati Aramendi, Johana Flores, Itxaso Manzanas, Ashey Mallo y Will Pazos.

La cosecha no pudo ser mejor: cinco medallas y cinco clasificaciones para el Campeonato de Euskadi, confirmando el excelente momento que atraviesa el club. Los resultados incluyeron, dos medallas de oro y tres medallas de bronce.

El equipo demostró un gran nivel técnico y competitivo, destacando especialmente en las fases finales, donde supo resolver combates complejos con determinación. Un buen balance para los deportistas del judo klub Lizardi.

Al Campeonato de España

En un plano superior, la actividad del club continúa sin descanso. El próximo 29 de noviembre se disputará en Pinto (Madrid) el Campeonato de España de categoría absoluta.

La judoka zarauztarra Naiara Villasante Ruiz de Gauna será la representante del club dentro del equipo de Euskadi, compitiendo en la categoría de –78 kg, donde buscará pelear por las medallas frente a las mejores judokas del estado.

El fin de semana deja un balance muy positivo para el Judo Klub Lizardi-Zarautz, que sigue acumulando éxitos desde la base hasta la categoría absoluta, y afronta con ilusión los próximos retos autonómicos y nacionales.