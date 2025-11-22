Jóvenes investigadores zarauztarras expondrán el martes sus proyectos

Este próximo martes, día 25, a las 19.00 horas se celebrará en Modelo aretoa la XI edición de Zarautzen Zientziaz Blai que organiza ZarautzOn, ... contando en esta ocasión con la presencia de cuatro jóvenes investigadores de Zarautz: Lukas Arana, Janire Aramberri, Oier Ijurco, Eneko Atxa y el invitado especial de este año será Iban Ameztoy, licenciado en Ciencias Ambientales y especializado en Tele-detección y Sistemas Geográficos de Información. Nos explicarán en qué investigaciones se hallan inmersos actualmente.

Iban Ameztoy Aramendi (Zarautz, 1980), es Licenciado en Ciencias Ambientales por la Universidad de Salamanca y Máster en Ciencias de la Tele-detección y Sistemas de Información Geográfica por la Universidad Autónoma de Barcelona. Su conocimiento en el uso de imágenes de tele-detección o satélites y en datos geo espaciales, le ha llevado a diferentes centros de investigación a nivel europeo: desde la Estación Biológica de Doñana, donde estudió las dinámicas de turbidez y cambios de temperatura del agua de los humedales y del río Guadalquivir; pasando por Irlanda, en la Universidad de Cork, estudiando las transformaciones de las tierras costeras; y en Viena, en la Oficina contra la Droga y el Delito de las Naciones Unidas (UNODC), estuvo detectando plantaciones de coca y de la hierba del opio de varios países del mundo. En la actualidad trabaja en el Joint Research Centre (European Commision) JRC Ispra, Centro de Investigación de la Unión Europea, uno de los de mayor tamaño, ubicado en Ispra en el norte de Italia. Participa en dos unidades: en la Unidad Forestal y Bioeconómica y en la Unidad de Aguas y Océanos. En qué proyectos trabaja ahora y cuál ha sido su trayectoria será su aportación al acto de esta edición.

Iban Ameztoy.

'Milla Cuántica'

Por otra parte, señalar que los cuatro jóvenes investigadores de este año tienen una característica en común, y es que sus grupos de investigación o centros se encuentran en el área a la que recientemente se ha bautizado como 'Milla Cuántica' un recorrido a pie o virtual que se ha diseñado en el campus de la EHU de Donostia-San Sebastián, aprovechando la reciente llegada del ordenador cuántico de IBM para poner en valor el liderazgo científico vasco en ciencia y tecnologías cuánticas. Lukas, Oier y Eneko, investigan en diferentes grupos dentro de la Facultad de Informática y Janire, en la facultad de Química. Son estas dos facultades, junto con otros cinco centros: el Donostia International Physics Center (DIPC), el Centro de Física de Materiales (CFM), el CIC nanoGUNE, Tecnun (Universidad de Navarra), y el nuevo edificio de Ikerbasque, sede de la alianza Basque Quantum los integrantes de este recorrido.

Lukas Arana.

Así, Lukas Arana Garmendia estudió en EHU Graduado en Inteligencia Artificial y Máster en Análisis y procesamiento del lenguaje. Actualmente es investigador en el grupo HiTZ. El título del proyecto que presentará el martes será ¿Cómo enseñar a los Grandes Modelos Lingüísticos a ver en euskera?

Haciendo un resumen, los Grandes Modelos Lingüísticos más populares de la actualidad, como el GPT o el Gemini, son capaces de entender información multimodal. Tenga texto, imágenes, audios o vídeos y aunque estos modelos, hablan en euskera, son generalmente cerrados, dificultando el funcionamiento y además siendo su uso remunerado. « En nuestro trabajo hemos desarrollado diferentes métodos para enseñar a los modelos vascos abiertos la capacidad de entender imágenes, presentando el primer Gran Modelo Lingüístico Multimodal abierto para el euskera», señala el joven zarauztarra.

Janire Aramberri.

Por su parte, Janire Aramberri Urbieta es Graduada en Química y Máster en Química y Polímeros en EHU. Actualmente realiza el Doctorado en Química Aplicada y Materiales Poliméricos en el Centro Polymat de la EHU. En su charla hablará del desarrollo de pinturas base agua como material de refrigeración pasiva por radiación diurna (PDRC).

Oier Ijurco.

El tercero de los invitados de esta edición es Oier Ijurco Murua, Graduado en Inteligencia Artificial y Máster en Análisis y procesamiento del lenguaje en EHU-UPV y actualmente investigador en el grupo HiTZ. El título de su presentación será:'Razonamiento mediante descripciones de objetos en sistemas de conversación'. Explica que los sistemas de diálogo basados en tareas ayudan a los usuarios a alcanzar objetivos concretos como la ejecución de acciones o la recuperación de la información a través de interacciones en lenguaje natural. «En este trabajo proponemos una aproximación basada en razonamientos tipo test, que permite que los grandes modelos lingüísticos (HEH) razonen sobre metadatos concretos de objetos a lo largo del historial del diálogo para mejorar la resolución de correferencias».

Eneko Atxa.

Finalmente saldrá a explicar en lo que está trabajando Eneko Atxa Landa, con estudios de Grado en Ingeniería Informática y máster en Ingeniería Computacional y Sistemas Inteligentes por la Universidad de Deusto, donde ha sido profesor. Actualmente, realiza doctorado en el grupo de investigación RSAIT-Robótica y Sistemas Autónomos en la Facultad de Informática de la EHU.

Presentará el proyecto '¿Cómo nos movemos cuando estamos parados? Creación automática de animaciones IDLE'. El objetivo del proyecto es tratar de crear gestos para avatares virtuales de forma automática. Cuando se utilizan estos avatares, en videojuegos, por ejemplo, se le añaden animaciones grabadas o hechas a mano. Las animaciones que estudia en la investigación que se está realizando son, en concreto, las denominadas 'idle'. Gracias a estas animaciones los avatares no paran de moverse en momentos en los que nada interactúa con ellos.

La entrada al evento será libre.