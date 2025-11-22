Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Modelo aretoa será escenario de la exposición que realizarán los investigadores zarauztarras.
Zarautz

Jóvenes investigadores zarauztarras expondrán el martes sus proyectos

En la XI edición de Zarautzen Zientziaz Blai, que organizado por ZarautzOn tendrá lugar este martes a partir de las 19.00 horas en el Modelo

Antxon Etxeberria

Antxon Etxeberria

Zarautz

Sábado, 22 de noviembre 2025, 20:05

Comenta

Este próximo martes, día 25, a las 19.00 horas se celebrará en Modelo aretoa la XI edición de Zarautzen Zientziaz Blai que organiza ZarautzOn, ... contando en esta ocasión con la presencia de cuatro jóvenes investigadores de Zarautz: Lukas Arana, Janire Aramberri, Oier Ijurco, Eneko Atxa y el invitado especial de este año será Iban Ameztoy, licenciado en Ciencias Ambientales y especializado en Tele-detección y Sistemas Geográficos de Información. Nos explicarán en qué investigaciones se hallan inmersos actualmente.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

