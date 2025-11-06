Las Jornadas Gastrogauak arrancan este viernes en Itxaslur

ZarautzLas Jornadas Gastrogauak arrancan este viernes en Itxaslur
Zarautz
Jueves, 6 de noviembre 2025, 20:34
Organizado por Zurekin, arrancan hoy las Jornadas Gastronómicas Gastrogauak,con el primer concierto y posterior cena en el Itxaslur a partir de las 20.00 ... horas, con la actuación en directo del grupo Szamana, dúo compuesto por Karolina Kinastowska y Hugo Silveira. Como señalan, Szamana «es donde la samba se encuentra con el pop, la guitarra con la voz, lo familiar con lo desconocido, la pasión con la pasión... es donde Brasil limita con Polonia».
Las siguientes citas serán en Mandabide el día 15 y en Naparberri el día 22 de mes.
