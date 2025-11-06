Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El dúo donostiarra Szamana amenizará este viernes la cena en Itxaslur taberna.

Zarautz

Las Jornadas Gastrogauak arrancan este viernes en Itxaslur

Antxon Etxeberria

Antxon Etxeberria

Zarautz

Jueves, 6 de noviembre 2025, 20:34

Organizado por Zurekin, arrancan hoy las Jornadas Gastronómicas Gastrogauak,con el primer concierto y posterior cena en el Itxaslur a partir de las 20.00 ... horas, con la actuación en directo del grupo Szamana, dúo compuesto por Karolina Kinastowska y Hugo Silveira. Como señalan, Szamana «es donde la samba se encuentra con el pop, la guitarra con la voz, lo familiar con lo desconocido, la pasión con la pasión... es donde Brasil limita con Polonia».

