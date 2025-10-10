Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente La opositora venezolana María Corina Machado gana el Nobel de la Paz que quería Trump
De noche se han quemado varias bicicletas Amaxkar

Investigan la quema de varias bicicletas en Zarautz

Los vehículos estaban aparcados en el barrio de Azken Portu

Juan Mari Zubiaurre

Juan Mari Zubiaurre

Zarautz

Viernes, 10 de octubre 2025, 11:51

Comenta

Varias bicicletas han amanecido quemadas esta mañana en Zarautz. El suceso ha ocurrido en el barrio de Azken Portu, entre las calles Bizkaia y Gurmendi.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Obligan a un supermercado a readmitir a una trabajadora en Gipuzkoa a la que vigiló con un detective tras acumular 550 días de baja
  2. 2 Barbara Goenaga y sus recuerdos de juventud en San Sebastián: «Los vendían en Gros en una tienda punk»
  3. 3 El tabnabbing, la nueva estafa sobre la que alerta la Policía Nacional: «Todo es cuestión de un pequeño gesto»
  4. 4

    «Hacía lo que quería conmigo, utilizaba mi cartilla y la tarjeta del banco»
  5. 5

    Sapa suministrará su tecnología al Ejército de EE UU con un acuerdo pionero por 5.000 millones
  6. 6

    La cooperativa Dikar de Grupo Mondragon confirma la compra de Ternua y salva la marca del concurso
  7. 7

    La Real Sociedad gana a Osasuna con doblete de Karrikaburu
  8. 8

    Trump: «Quizás deberíamos expulsar a España de la OTAN»
  9. 9

    15.000 familias vascas se beneficiarán de las nuevas ayudas para el cuidado de hijos
  10. 10

    Orona invertirá 60 millones en una nueva planta en Hernani que creará 150 empleos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Investigan la quema de varias bicicletas en Zarautz

Investigan la quema de varias bicicletas en Zarautz