Investigan la quema de varias bicicletas en Zarautz
Los vehículos estaban aparcados en el barrio de Azken Portu
Zarautz
Viernes, 10 de octubre 2025, 11:51
Varias bicicletas han amanecido quemadas esta mañana en Zarautz. El suceso ha ocurrido en el barrio de Azken Portu, entre las calles Bizkaia y Gurmendi.
Las bicicletas estaban en un aparcamiento para bicis y todo apunta a que de noche alguien les ha prendido fuego, con el riesgo de que las llamas pudieran alcanzar alguno de los pisos cercanos.
La policía municipal ha estado esta misma mañana en el lugar para investigar los hechos.
