Asi de contentos posaban en Tarazona tras ganar y quedarse solos en la cabeza de la clasificación. ZKE ESKU

Zarautz

Importante victoria del Amenabar que le deja en solitario al frente de la tabla

Superaron al Tarazona en su cancha, 29-34, sumando la cuarta victoria, mientras Eibar perdía en Romo

Juan Mari Zubiaurre

Juan Mari Zubiaurre

Zarautz

Lunes, 13 de octubre 2025, 20:26

Nueva victoria del Amenabar Zarautz que le deja líder en solitario en el Grupo C de Primera División. No era un desplazamiento sencillo para los ... chicos de Mikel Agirrezabalaga. Los maños arrancaron la liga muy fuerte con dos victorias y fue el Anaitasuna el que se llevó un punto de su cancha la jornada previa a la visita de los zarauztarras.

