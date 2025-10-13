Importante victoria del Amenabar que le deja en solitario al frente de la tabla

Nueva victoria del Amenabar Zarautz que le deja líder en solitario en el Grupo C de Primera División. No era un desplazamiento sencillo para los ... chicos de Mikel Agirrezabalaga. Los maños arrancaron la liga muy fuerte con dos victorias y fue el Anaitasuna el que se llevó un punto de su cancha la jornada previa a la visita de los zarauztarras.

Pero está claro que este equipo, el Amenabar, ha empezado la liga con una fortaleza que le permite sacar adelante los partidos sin demasiados apuros, y eso que ha jugado contra equipos que luchan por los puestos altos de la tabla como el Romo o el Ereintza.

En el polideportivo municipal de Tarazona se vio a un buen Zarautz que dominó el marcador en la primera mitad para llegar al descanso cinco arriba (13-18). Empezaron la segunda subiendo el luminoso a 19 pero ahí entraron en crisis.

Un parcial de 8-0 de los aragoneses les ponía por delante en el marcador, 21-19. La situación había dado un vuelco pero los zarauztarras no se pusieron nerviosos y paso a paso fueron abriendo hueco de nuevo para no tener que sufrir en los minutos finales.

Mediada la segunda mitad, el susto había desaparecido y el 24-27 daba tranquilidad a los visitantes para asegurar una victoria (29-34) que unida a la derrota del Eibar en Gobela ante el Romo le deja líder en solitario, con ambos equipos por detrás.

Este próximo sábado visita Aritzbatalde el Anaitasuna en un duelo muy interesante.

Nueva derrota del Aiala

La otra cara de la moneda la representa el Aiala Zarautz de División de Honor Plata que en el Grupo B ha disputado tres encuentros y todavía no sabe lo que es sumar un solo punto.

El sábado en casa recibieron al Basauri en un partido muy parejo que se decantó a favor de las vizcaínas en los minutos finales. El 28-30 final deja a las chicas en la cola de la clasificación.