La iluminación de los porches del malecón será mejorada

Antxon Etxeberria ZARAUTZ. Jueves, 30 de octubre 2025, 20:30

Además de acometer la renovación de parte del solado más cercano a la playa, obras que se están ejecutando en la actualidad, el Ayuntamiento de Zarautz trabaja en la mejora de la iluminación de la zona porticada del malecón, ya que carece de alumbrado público. En este sentido, el concejal de Obras y Servicios, Iban San Martin indica que «se prevé llevar a cabo la instalación este mismo invierno. Ahora mismo estamos realizando diferentes pruebas con la empresa instaladora para elegir el tipo de luminaria con la luz más adecuada para los porches».