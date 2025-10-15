Hondartzako Futbol Txapelketako senior mailako bigarren jardunaldia, larunbatean
Goizeko 8:30ean hasiko dira norgehiagokak 18 zelaitan banatuta Koadrilen Eguna ospatu ahal izateko
Juan Mari Zubiaurre
ZARAUTZ.
Asteazkena, 15 urria 2025, 20:48
81. Hondartzako Futbol Txapelketak senior mailan bigarren jardunaldia jokoan jarriko du larunbatean. Aurten talde asko dituzte eta horrek egutegian eragina izan du.
Jardunaldi gehiago jokatuko dira eta lehiatu ahal izateko itsasoaren baimena behar denez, datak bilatu behar izan dira. Horrela, larunbatean jokatuko da, goiz hasita (8:30ean) eta bide batez, Kodrilen Eguna ospatzen denez larunbatean, partidak amaituta egun osoa izango dute kirolariak izerdia bota ondoren festa giroaz gozatzeko egun osoan.
Goiz jaiki beharko dute, beraz, aste honetan senior mailako nesken eta mutilen taldeak. Hauek izango dira partidak eta zelaiak; Senior neskak: 1.- Lakari / Arrano - Ekimen. 2.- 310 / Kepa Osteo - Euskalduna taberna. 3.- Itxas lur taberna - Euskal parrilla. 4.- Itxaso taberna - Kebidek, 5.- Orbela - Marmarra. 6.- Kirkilla-Enea jatetxea - Lukas ardotegia. Atsedena nesken multzoan Shelter - Pukas taldeak izango du.
Senior mutilak A taldea: 7.- Las Palmeras - Celso Castro. 8.- Katixa - Izar Optika. 9.- Kosta Hortz Klinika - Dava Street Food. 10.- Euskalduna taberna - KTXO. 11.- Kirkilla-Enea jatetxea - Euskalmader Acuchillados. 12.- Etxabe Confort - Iuri Aholkularitza. Arrano taldeak atsedena izango du jardunaldi honetan.
Senior mutilak B taldea: (Partida hauek porteri berriekin jolastuko dira) 13.- Euromar - Latz taberna. 14.- Garcia Edari Banaketa - Balearri / Astillero. 15.- Ulacia Bidaiak - Asti pinturak. 16.- Txanela - Telesforo Erretegia. 17.- Pukas / Shelter - Talai Mendi Kanpina. 18.- Tivoli / Naparrak - Asegroup.
Kanpo markaketa Tivoli / Naparrak taldearen ardura izango da eta goizeko 7:15etan azaldu behar dutye melekoiko egoitzara. Epaile arduradunak ondoko taldeak izango dira; Ekimen, Izar Optika eta Asti pinturak.