Gran victoria a domicilio del juvenil de Liga Nacional contra el Santutxu Mientras el Tercera descansaba este fin de semana, las chicas sumaban en Asti Txiki

Juan Mari Zubiaurre zarautz. Martes, 2 de diciembre 2025, 20:19 Comenta Compartir

De gran victoria se puede catalogar la conseguida por los chicos de Jaime Colado en su desplazamiento a tierras vizcaínas para jugar el domingo por la tarde en el campo del Santutxu B.

Dos derrotas consecutivas del juvenil de Liga Nacional, habían complicado su situación en la tabla clasificatoria y el partido de Mallona era una buena oportunidad para buscar rascar algo.

El once zarauztarra tenía a Pereira en la portería, Legorburu, Malo, Mar, Loinaz, Zabala, Arregi, Araneta, Artetxe, Gonzalez y San Sebastián. Un equipo que trató en todo momento de proteger su portería y lanzarse al ataque siempre que fuera posible.

La primera mitad fue intensa en el juego pero sin apenas acercamientos a las porterías, No se probó la calidad de los guardametas. En ese escenario se fueron al descanso sin que se moviera el marcador.

Ya en la segunda mitad, los zarauztarras tenían claro que había que buscar la portería rival y lo hicieron bastante pronto, concretamente en el minuto 49, cuando Julen Arregi marcaba su tercer tanto de la temporada para meter presión al rival.

Lo intentó en Santutxu pero los visitantes fueron más fuertes en las disputas sin conceder ocasiones al rival. Al final tres puntos que le lleva al Zarautz a sumar 13 para empatar con el Hernani y dejar tres equipos por detrás.

El domingo a las 15:45 juegan en Asti contra el Danok Bat B, equipo que está a solo tres puntos por arriba y de ganar se podrá mirar la tabla con más tranquilidad.

Punto para ellas

No era un rival fácil el que visitaba Asti Txiki el sábado al mediodía. El Derio está en la zona de cabeza de la tabla pero las jugadoras de Iñigo Mutio querían salir del bache de resultados que traían en las últimas jornadas (sólo ganaron en el estreno liguero, a lo que hay que sumar un empate) lo que les ha colocado en la última plaza de la clasificación.

En el minuto 7 Inge adelantaba a las zarauztarras pero los cambios en la segunda mitad permitieron al Derio voltear el marcador. Por suerte, las locales pelearon hasta que Libe empató a dos en el 68. Un punto que les debe de dar ánimos para seguir luchando por la permanencia.