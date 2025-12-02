Una gran velada de Kick Boxing de la mano de Kuraia Zarautz en su vigésima edición

Martes, 2 de diciembre 2025, 20:19 Comenta Compartir

La vigésima velada de Kick Boxing que se celebró en el frontón Aritzbatalde la tarde del sábado fue una gran éxito deportivo y de público. Kuraia Zarautz, organizador del evento, se mostró muy satisfecho del magnífico ambiente vivido con la presencia de 8 deportistas zarauztarras que tuvieron resultados variados y un gran apoyo en las gradas. Aritz Olazabal, Yuri Mendizabal y Markel Agiriano lograban la victoria en sus combates mientras que Iokin Elizalde y Manex Arreitunandia perdían por un solo punto sus peleas. Aritz Irureta perdía también por una decisión dividida, donde un juez le dio ganador y dos perdedor. La afición quedó satisfecha al final de la velada a la espera del próximo evento.