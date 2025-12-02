Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
AMAXKAR

Zarautz

Una gran velada de Kick Boxing de la mano de Kuraia Zarautz en su vigésima edición

Martes, 2 de diciembre 2025, 20:19

Comenta

La vigésima velada de Kick Boxing que se celebró en el frontón Aritzbatalde la tarde del sábado fue una gran éxito deportivo y de público. Kuraia Zarautz, organizador del evento, se mostró muy satisfecho del magnífico ambiente vivido con la presencia de 8 deportistas zarauztarras que tuvieron resultados variados y un gran apoyo en las gradas. Aritz Olazabal, Yuri Mendizabal y Markel Agiriano lograban la victoria en sus combates mientras que Iokin Elizalde y Manex Arreitunandia perdían por un solo punto sus peleas. Aritz Irureta perdía también por una decisión dividida, donde un juez le dio ganador y dos perdedor. La afición quedó satisfecha al final de la velada a la espera del próximo evento.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Netflix cancela una serie por las críticas en Estados Unidos tras solo una temporada
  2. 2 Cierra un histórico bar en la Parte Vieja de San Sebastián: «Ha sido una experiencia dura, pero bonita»
  3. 3 La escapada de Barbara Goenaga y Borja Sémper: «Celebrando la vida»
  4. 4 Iñaki y Xabat, los jóvenes que triunfan con sus croquetas, abren un nuevo local en San Sebastián
  5. 5 Fans del Arsenal descubren los restaurantes favoritos de Zubimendi y Merino en San Sebastián
  6. 6 Jesulín de Ubrique desvela por qué Arconada le dejó sin palabras: «Me daba vergüenza preguntarle algo%u2026»
  7. 7

    Tragedia en Cabezón de la Sal: tres «críos del pueblo» que rompen una cuadrilla y dejan un gran vacío
  8. 8 La zanahoria gigantesca hallada en una huerta guipuzcoana: «Cuando la desenterré no me lo podía creer»
  9. 9

    El matemático rumano que ganó 14 veces la lotería con un sistema%u2026 que fue ilegalizado
  10. 10

    Maduro exigió a Trump inmunidad para él y su familia para abandonar Venezuela en una conversación telefónica

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Una gran velada de Kick Boxing de la mano de Kuraia Zarautz en su vigésima edición

Una gran velada de Kick Boxing de la mano de Kuraia Zarautz en su vigésima edición