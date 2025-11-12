Goleada del Zarautz de Tercera en su visita al Pasaia que llega en buen momento

El Zarautz de Tercera Federación hizo bueno el empate en casa ante el Leioa ganando con autoridad al Pasaia en su campo. La jornada anterior ... el equipo se quedaba muy cerca de conseguir su tercera victoria de la temporada y había que reaccionar.

Los de Joseba Roteta lo hicieron. El Jesús Mari Zamora es un campo en el que los pasaitarras están teniendo dificultades en cuanto a resultados. No habían ganado ninguno de sus cuatro partidos ante su afición y el Zarautz quiso aprovechar esa circunstancia.

La novedad en el once zarauztarra fue la presencia de David Paz en la delantera. El equipo entró muy bien en el partido, sólidos en defensa como ya lo hicieran ante el Leioa y sin cometer errores.

Aunque los de casa dominaban más el juego, los visitantes supieron aprovechar sus salidas para lograr dos goles en sendos contragolpes, en ambos casos con el mismo protagonista, Iñigo Fernande de Casadevante.

Con el 0-2 se iban al descanso tras una primera mitad perfecta. En la segunda el Pasaia salía con nervios, tenían dificultades para jugar el balón y en una buena presión de Iñigo, el delantero zarauztarra supo aprovechar el error del guardameta local para robarle el balón, penalti y expulsión. No dejó pasar la ocasión Iñigo y marcó desde los once metros para hacer un hat-trick.

La situación era inmejorable y la victoria estaba asegurada pero Manterola aprovechó uno de los fuertes de este equipo, las jugadas a balón parado, para hacer el cuarto.

Le vendrá muy bien esta victoria al Zarautz, un equipo que estaba teniendo muchas dificultades para hacer gol, y han demostrado que son capaces de perforar la meta rival. Los tres puntos sumados le llevan a tener ahora 12 e igualar con la Cultural de Durango y Real Sociedad C.

La décimo primera jornada la disputará el Zarautz en Asti este sábado a partir de las 15.45 donde jugará ante el Aurrera de Vitoria. Los gasteiztarras vienen de perder con el Leioa con quienes están empatados en la cuarta plaza por lo que es un rival muy peligroso y difícil. Pero habrá que confiar en la buena dinámica de los últimos partidos, ya que de ganar, los zarauztarras darán un gran paso en su objetivo de luchar por la permanencia.

Aprovechamos estás líneas para acompañar en su dolor al entrenador Joseba Roteta que perdía a su madre Gema Lopetegi el domingo por la noche. Goian bego.

Bien el juvenil Nacional

Si el primer equipo marcaba cuatro goles al Pasaia, el juvenil de Liga Nacional no quiso ser menos y también vio puerta hasta en cuatro ocasiones en su partido en Asti ante el Indartsu.

Los de Basauri son un equipo que se encuentra con las mismas dificultades que los de Jaime Colado y ganar a los vizcaínos era muy importante. Una primera mitad loca en la que se adelantó el Zarautz hasta en dos ocasiones, con los goles de Iker Araneta y Oihan Loinaz, pero cuando parecía que se iba a llegar al descanso con empate a dos llegó el gol de Aratz Malo.

A la vuelta de vestuarios había que mantener esa ventaja para amarrar los tres puntos y todo fue más sencillo con el cuarto, obra de nuevo de Aratz antes del cuarto de hora de la segunda mitad.

Las chicas también terminaron con cuatro goles, pero fueron recibidos en Basauri (4-0).