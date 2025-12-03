Gipuzkoa Sortzen supera al Santander y se afianza en la segunda plaza de la clasificación Finaliza la primera vuelta solo con la derrota ante el Getxo en la primera jornada y 6 victorias

J.M. ZUBIAURRE ZARAUTZ. Miércoles, 3 de diciembre 2025

Parece que poco a poco el Gesalaga Okelan Gipuzkoa Sortzen le va tomando la medida al cambio de entrenador y los sistemas del entrenador vasco francés Francois Meyrans 'Pantxoa'. Los resultados les dan la razón.

Solo perdieron el primer partido, jugado en casa con el Getxo, y desde entonces cuentan sus encuentros por victorias. La última este domingo al mediodía en el campo de San Román frente al Cormorán Rugby Club de Santander, equipo que arrancó la liga muy fuerte pero que cuando le ha tocado jugar contra equipo del máximo nivel se ha desinflado.

Una primera mitad perfecta dejó sentenciado el partido. Los de Pantxoa llegaron a estar 0-28 y solo un ensayo de los de casa maquilló el resultado al descanso (5-28).

Esta vez en la segunda mitad siguieron buscando al rival y terminaron el enfrentamiento con un claro 10 a 45. Los autores de los ensayos visitantes corrieron a cargo de Bittor Arzelus (2), Oinatz Urbieta (2), Ander Aristi, Carlos Estrada y Olai Rodriguez además de las conversiones de ensayo de Estrada, un total de cinco.

Con esta nueva victoria se afianzan en la segunda plaza cuando se lleva jugada media liga. El Getxo (35) es líder indiscutible con 8 puntos de ventaja a los nuestros (27) y por detrás están Bilbao (24) y Gaztedi (20). El 13 visitan al Getxo. Partidazo.