Gipuzkoa Sortzen, a por la segunda victoria a domicilio en Bilbao Tras lograr superar al Gaztedi por la mínima (16-17) hoy juegan con el Universitario en Errekalde a las 16.00

J.M. ZUBIAURRE ZARAUTZ. Viernes, 24 de octubre 2025, 20:59 Comenta Compartir

Lejos queda ya el debut en esta temporada del Gesalaga Okelan Gipuzkoa Sortzen en División de Honor B en un partido que le enfrentó a uno de los favoritos del grupo. el Getxo, y que dejó un sabor amargo a afición y jugadores.

La pasada semana, lejos de Asti, lograban ya su primera victoria y esta tarde, también a domicilio, quieren repetir. Los chicos del entrenador vascofrancés Francois Meyrans 'Pantxoa' se van adecuando al nuevo sistema de juego y comienza a dar sus frutos.

El pasado sábado en Gamarra, jugaron un partido serio en el que los ensayos de Unai Bayon y Alejandro Acarreta pusieron en ventaja al Gesalaga Okelan en la primera mitad que finalizó 3 a 10 con el puntapié de castigo que logró el equipo local.

Dos nuevos puntapiés del Gaztedi al principio de la segunda mitad recortaban la ventaja a un solo punto (9-10). Por fortuna pronto llegó la reacción visitante con el ensayo de Alex Aginaga y Oinatz Urbieta sumaba dos puntos más con su transformación entre palos.

Todavía restaban más de veinte minutos de juego para el final del partido y el 9-17 daba confianza aunque los alaveses seguían luchando por recortar esa diferencia.

Los nervios llegaron a través de un ensayo y posterior transformación del Gaztedi que ponía el marcador en un inquietante 16-17. Minutos finales eternos en los que no hubo variación y que le dan al Gesalaga Okelan Gipuzkoa Sortzen sus primeros cuatro puntos para colocarse quintos en la tabla.

El objetivo al final de esta liga a doble vuelta sigue siendo entrar entre los tres primeros para acceder a la fase de ascenso. Para ello el partido de esta tarde es vital, teniendo en cuenta que se juega en campo del Universitario Bilbao, equipo que en estas dos primeras jornadas ha ganado su dos encuentros, el primero en casa con el Gaztedi (24-17) y el segundo a domicilio ante La Única (17-29).

Los bilbaínos van terceros y serán a final de liga un rival directo para los nuestros. Por eso hay que buscar la victoria hoy.