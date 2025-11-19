Gesalaga Okelan Gipuzkoa Sortzen solo pudo superar al Aranda en la segunda mitad

J.M. ZUBIAURRE ZARAUTZ. Miércoles, 19 de noviembre 2025, 20:11 Comenta Compartir

La quinta jornada de División de Honor B masculina en su Grupo A presentaba una salida bastante asequible para Gesalaga Okelan Gipuzkoa Sortzen con su visita al Campo Municipal Virgen de las Viñas de Aranda para enfrentarse al Rugby Aranda Freund DHB, equipo que en las primeras cuatro jornadas no había logrado una sola victoria.

Pero queda claro que no hay enemigo pequeño y que cada partido es un mundo. Los jugadores del entrenador vasco fracés Francois Meyrans 'Pantxoa' sufrieron mucho para ganar, especialmente en la primera mitad del encuentro donde solo un puntapié de Estrada permitió llegar al descanso 3 arriba.

En la segunda empezaban mal las cosas con la igualada de los de casa (3-3) pero por fortuna Estrada repetía con un golpe e Ivan Lazpita lograba el único ensayo para terminar 3 a 13. Con esta victoria entran en el top 3 de la tabla.