Gesalaga Okelan Gipuzkoa Sortzen repite victoria a domicilio por la mínima

Avanza en sus objetivos el Gesalaga Okelan Gipuzkoa Sortzen en este arranque de temporada en División de Honor B Grupo A. El sábado se ... desplazaban a la capital vizcaína para enfrentarse a un rival directo por una de las tres primeras plazas de grupo que dan acceso a la fase de ascenso.

El Universitario Bilbao Rugby llevaba dos victorias en sus dos primeros partidos de liga y jugando en casa eran un rival muy complicado para los chicos del entrenador vasco francés Francois Meyrans 'Pantxoa'.

Poco a poco parece que los chicos de 'Pantxoa' van asimilando el sistema de juego y tras una apurada pero merecida victoria ante el Gaztedi una semana antes, se presentaban en Rekalde para tratar de superar a los bilbaínos e ir metiendo la cabeza en el grupo cabecero de la competición.

Una gran segunda mitad permitió superar al Universitario Bilbao aunque volvió a hacerlo por un solo punto

Floja primera mitad

Comenzaron bien el partido adelantándose en el marcador merced a un puntapié de castigo transformado por Carlos Estrada. Fue un auténtico espejismo. Pronto igualaron con otro golpe de castigo los anfitriones y desde ese momento el luminoso de Rekalde no paró de crecer a favor de los universitarios.

Dos golpes de castigo más elevaban la diferencia a seis (9-3) y en unos pésimos minutos finales llegaron los dos ensayos del equipo de casa y una transformación que dejaba el marcador más cuesta arriba para los nuestros, 21-3.

Gran segunda parte

Todavía restaba toda la segunda mitad pero el panorama no pintaba nada bien. Menos aún, cuando Universitario amplió la ventaja con un ensayo en el minuto 47 (26-3).

Cinco minutos más tarde llegó el primer ensayo de Gipuzkoa Sortzen por mediación de Ramiro Orive quien culminó una jugada de fuerza del equipo que le llevó hasta la línea de ensayo para depositar el balón plácidamente. A continuación Oinatz Urbieta transformaba el golpe a palos. Corría el minuto 53 y el marcador reflejaba un complicado 26-10.

Tres minutos después la cosa se complicaba más con un golpe de castigo que ponía en clara desventaja a los zarauztarras, 29-10. Había que remar a contracorriente y lo hicieron. Olai Rodriguez en una gran jugada individual lograba un ensayo esperanzador y los transformaba a continuación Urbieta metía el oval entre palos, 29-17 en el minuto 62 de partido.

Un line out junto a la línea de ensayo de los bilbaínos le sirvió a Gipuzkoa Sortzen para lograr el ensayo esperanzador con Oier Atxutegi como protagonista. Cuatro minutos más tarde, en el 69, un nuevo maul en la zona derecha del ataque visitante permitía al Gesalaga Okelan ponerse a dos puntos con el ensayo de Jokin Beloki.

Todavía había opciones, 29-27, y los puntos en juego eran muy importantes para ambas escuadras. En el 78 Unai Bayon tuvo la ocasión de poner por delante a los visitantes con un puntapié de castigo. Su zurdazo entró entre palos y ponía a Gesalaga Okelan Gipuzkoa Sortzen 29-30 por delante. Ya no se movería el luminoso de Rekalde, aunque en la última jugada de los universitarios buscaron en un golpe de castigo muy lejano voltear el marcador. El balón no llegó y ahí terminó el partido.

Una valiosísima victoria, bien peleada y con una segunda mitad donde se vio la capacidad de este quince. Este próximo domingo, los aficionados podrán seguir en directo el partido de la cuarta jornada que se juega en Asti a partir de las 12.30 horas y que enfrenta a los nuestros al Real Oviedo Rugby.

Los asturianos han perdido sus tres partidos precedentes pero contra equipo potentes como el Getxo, Santander y Gaztedi aunque con marcadores bastante abultados pero serán un rival difícil como todos. Luego tendrán quince días para preparar su siguiente compromiso en casa del Aranda.