Tras perder con el Getxo, Gesalaga Okelan Gipuzkoa Sortzen ha encadenado dos victorias consecutivas a domicilio. AMAXKAR

Zarautz

Gesalaga Okelan Gipuzkoa Sortzen repite victoria a domicilio por la mínima

Superaron en Errekalde al Universitario Bilbao por un ajustado 29-30 y se colocan cuartos en la tabla clasificatoria

Juan Mari Zubiaurre

Juan Mari Zubiaurre

Zarautz

Miércoles, 29 de octubre 2025, 20:37

Comenta

Avanza en sus objetivos el Gesalaga Okelan Gipuzkoa Sortzen en este arranque de temporada en División de Honor B Grupo A. El sábado se ... desplazaban a la capital vizcaína para enfrentarse a un rival directo por una de las tres primeras plazas de grupo que dan acceso a la fase de ascenso.

