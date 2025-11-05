Gesalaga Okelan Gipuzkoa Sortzen encadena su tercera victoria ante el Oviedo Superaron a los asturianos, 57-17, con una gran primera mitad e igualan al Universitario en la tabla clasificatoria

Olai Rodriguez arranca la moto para irse de todos y conseguir uno de sus cuatro ensayos ante Oviedo.

Juan Mari Zubiaurre ZARAUTZ. Miércoles, 5 de noviembre 2025, 20:30

El Gesalaga Okelan Gipuzkoa Sortzen no dio opción al Real Oviedo Rugby en la cuarta jornada de División de Honor B. Con una gran primera mitad, los chicos de Francois Meyrans 'Pantxoa' sentenciaron el partido para sumar cuatro nuevos puntos a los que hubo que añadir un más del bonus ofensivo.

En este momento el Gipuzkoa Sortzen alcanza al Universitario Bilbao en la tabla, ambos con 13 puntos, y sólo Santander y Getxo les superan. Por cierto que los santanderinos se vieron superados por el Universitario en su propio campo lo que le da aún más valor a la victoria cosechada por GS la pasada jornada en el campo del Universitario Bilbao.

De todos modos da la impresión de que el Cormorán Rugby Club de Santander pese a estar segundo en la clasificación puede estar por debajo del nivel de sus rivales directos, ya que hasta el momento había ganado sus tres primeros partidos ante los últimos clasificados de la tabla.

Desde el inicio

A los diez minutos de la reanudación, Olai volvía a conseguir un nuevo ensayo y la respuesta visitante con su primer ensayo y transformación dejaba el luminoso de Asti en 45-10.

De ahí en adelante, Iker Eizmendi y Jorge Arbe lograron dos nuevos ensayos y el propio Iker transformaba el segundo para alcanzar los 57 puntos. El Oviedo hizo al final un ensayo y transformación llegando a los 17 puntos.

En la clasificación, ojo con el Gaztedi, equipo que dio bastante trabajo a los nuestros y que sigue de cerca al cuarteto de cabeza. Este fin de semana no hay jornada en la categoría y Gesalaga Okelan Gipuzkoa Sortzen viajará al Campo Municipal Virgen de las Viñas para jugar con Rugby Aranda Freund el sábado 15 de noviembre desde las 16.00 horas.