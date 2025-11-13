Gaur Ramon Ignacio Serras Nazioarteko Argazki Mostra zabalduko da Sanz Enean

ZarautzGaur Ramon Ignacio Serras Nazioarteko Argazki Mostra zabalduko da Sanz Enean
A. E.
zarautz.
Osteguna, 13 azaroa 2025, 20:15
Zarauzko Argazkizale Elkartearen eskutik, XXXIII. Ramon Ignacio Serras Nazioarteko Argazki Mostra zabaltzen da gaur arratsaldean Sanz Enean. Nazioarteko Mostra hau 1993 urtetik aurrera etenik gabe antolatzen da. Urte guzti hauetan ospe handiko artistak izan dira gure artean, baita argazkigintzaren arloan egindako ibilbide nabarmenekoak ere.
Aurtengo 33. edizio honetan lau argazkilarien lanak ikusteko aukera izango da: Ana Abrão, Estibalitz Beristain, Iñaki Bolumburu eta Marina Martínez.
Irekiera ekitaldia gaur arratsaldeko 18:00etan izango da, ateak irekita. Erakusketa datorren urteko urtarrilak 25a bitartean egongo da ikusgai, arratsaldero 18:00 - 20:00etara bitarteko ordutegian.