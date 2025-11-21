La gala de los Kirol Sariak premia al deporte zarauztarra

El Ayuntamiento de Zarautz, a través del Departamento de Deportes, invita a la ciudadanía a participar activamente en la próxima edición de los Kirol Sariak ... de Zarautz.

Esta gala, que se viene celebrando desde 2006, rinde homenaje a los y las deportistas, equipos, entrenadores/as y entidades patrocinadoras que contribuyen al desarrollo del deporte local en nuestro municipio.

Las categorías previstas son: Deportista Femenina, Deportista Masculino, Equipo Femenino, Equipo Masculino, Entrenador/a, Patrocinador Deportivo y el Premio 'Kirola Bizi'.

En la pasada edición los galardonados en la gala del Modelo Aretoa fueron, entre otros: Ainitze Zumeta Goikoetxea, Martin Sorreluz Uria, Emakumea* Surflari, Amenabar Zarautz Eskubaloia, Raul Parmo Berdonces y José Manuel Martínez Garrastazu.

El concejal de Deportes, Inaxio Illarramendi, ha subrayado que «el deporte es un eje clave para nuestra comunidad: fomenta valores, salud, integración y orgullo local. Con los Kirol Sariak queremos visibilizar el esfuerzo de quienes día a día elevan el nivel deportivo de Zarautz, y al mismo tiempo estimular la participación ciudadana en las modalidades que nos unen como pueblo».

Presentación de candidaturas

Desde el Departamento de Deportes recuerdan que se ha abierto ya el proceso de presentación de candidaturas. Las personas interesadas pueden remitir propuestas hasta el próximo 1 de diciembre a través del correo kirola@zarautz.eus o rellenando el formulario en la recepción del polideportivo Aritzbatalde.

La selección de nominados correrá a cargo de un comité designado por el Ayuntamiento, y los galardones se entregarán en una gala que tendrá lugar el 28 de enero en el Modelo Aretoa.

«Invitamos a todas las asociaciones deportivas, entrenadores/as, clubes, patrocinadores/as y ciudadanos/as de Zarautz a que formen parte de este homenaje colectivo al deporte local. Esperamos contar con vuestra participación activa para que esta edición supere la ya exitosa convocatoria de años anteriores», ha añadido Illarramendi animando todos los zarauztarras a participar tanto en la presentación de candidaturas hasta el primero de diciembre como posteriormente en la Kirol Sariak de Zarautz el 28 de enero.