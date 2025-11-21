Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Foto de familia de los galardonados en la Gala del Deporte de 2024. Amaxkar
Zarautz

La gala de los Kirol Sariak premia al deporte zarauztarra

Se celebrará el 28 de enero y ahora es el momento de proponer candidatos en las diferentes categorías hasta el 1 de diciembre

Juan Mari Zubiaurre

Juan Mari Zubiaurre

Zarautz

Viernes, 21 de noviembre 2025, 20:02

Comenta

El Ayuntamiento de Zarautz, a través del Departamento de Deportes, invita a la ciudadanía a participar activamente en la próxima edición de los Kirol Sariak ... de Zarautz.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Roban una bicicleta de 20.000 euros al piloto Jorge Martín durante el Gran Premio de Motos de Cheste
  2. 2 Fallece Iñigo Letamendia, uno de los surfistas más queridos: «Fue el responsable de que los niños de Zarautz dejásemos el fútbol»
  3. 3 Gipuzkoa se ha teñido de blanco en una jornada complicada en las carreteras
  4. 4 Buscan en las campas de Urbia a un pastor de Gabiria desaparecido ayer en pleno temporal
  5. 5 Muere una mujer de 75 años, dueña de un conocido hotel de Lesaka, en un accidente múltiple en Bera
  6. 6

    Localizan a vista de pájaro el rebaño y el perro del pastor desaparecido en Urbia
  7. 7 La marca guipuzcoana que aterriza en el centro comercial Urbil de Usurbil: tradición, diseño y sostenibilidad
  8. 8 La estrategia de los 15 a 20º para mantener el hogar con calor sin que se eleve la factura de la luz
  9. 9

    La nieve asoma en Gipuzkoa con lo peor por llegar
  10. 10

    La Diputación invita a las familias de 3.000 dependientes a que tengan un cuidado profesional

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco La gala de los Kirol Sariak premia al deporte zarauztarra

La gala de los Kirol Sariak premia al deporte zarauztarra