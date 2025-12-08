Zarautz'Gabonak Zarautzen' egitasmoak jendetza bildu du zubiko asteburuan
Asteburu luzea izanik, herritarrak eta bisitariak ekimen ezberdinak izan dituzte eta jendeak erantzun bikaina eman du denetan
Zarautz
Astelehena, 8 abendua 2025, 20:15
Gabonak urteko garai berezienetako bat izaten da askorentzat, eta herriko hainbat elkarte eta eragileek lan ugari egiten dute denok garai honetaz goza dezagun.
Eragile eta ekimen horiek guztiek egiten duten lana balioan jartzeko helburuarekin, Gabon garaian antolatzen diren ekintza guztiak batu ditu Udalak, programazio berezia osatuz.
'Gabonak Zarautzen' deitu zaio programazio berezi honi eta dagoeneko abenduko lehen aste honetan abian jarri da arrakasta itzela lortuz.
Uda garaian zabaltzen den egitarauaren antzeko formatuarekin, Gabonetako programazioak, azaroaren amaieratik eta Errege egunera bitartean, Zarautzen antolatzen diren ekintza guztiak jaso ditu. Denetara 80 ekitalditik gora antolatu dira datozen asteetarako.
Gabonetako azoka
Gabonetako Azoka Amalur Parkean kokatu dute eta joan den ostiralean zabaldu zenetik urtarrilaren 5era bitartean egongo da zabalik. Azokan izango diren postuak txandakatuz joango dira, hau da, asteburu bakoitzean artisau eta ekoizle desberdinak izango dira postuetan, betiere bertako eta inguruko produktuak eskainiz. Gabonetako Azoketako bereizgarri izaten den janariaz eta gozogintzaz Zarautz Kirol Elkarteko errugbiko lagunek hartu dute ardura eta ilara handiak sortu dira bertan prestatutako jakiak eskuratzeko.
Amalurren kokatu den haurrentzako jolas gune ederra ere oso bisitatua izan da, karrusela, 28 metroko luzera duen trineo-puzgarri bat eta eski simulatzaile bat irekita egon dira zubian.
Larunbatero kale-ikuskizunak antolatuko dira eta lehenengoarekin gozatu zuen jendeak, bereziki gaztetxoenak. Gaztainpe plazatik herriko kaleak zeharkatzen ibili zen 'La Senda del Barritar' animazioa, kolorez betetako bost elefanterekin.