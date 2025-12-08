Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las diez noticias clave de la jornada
'La Senda del Barrital' kale ikuskizunak jende asko erakarri zuen, elefante erraldoia eta beste lau txikiagoak kalez klae ibili ziren. ARGAZKIAK AMAXKAR

Zarautz

'Gabonak Zarautzen' egitasmoak jendetza bildu du zubiko asteburuan

Asteburu luzea izanik, herritarrak eta bisitariak ekimen ezberdinak izan dituzte eta jendeak erantzun bikaina eman du denetan

Juan Mari Zubiaurre

Juan Mari Zubiaurre

Zarautz

Astelehena, 8 abendua 2025, 20:15

Comenta

Gabonak urteko garai berezienetako bat izaten da askorentzat, eta herriko hainbat elkarte eta eragileek lan ugari egiten dute denok garai honetaz goza dezagun.

Eragile eta ekimen horiek guztiek egiten duten lana balioan jartzeko helburuarekin, Gabon garaian antolatzen diren ekintza guztiak batu ditu Udalak, programazio berezia osatuz.

'Gabonak Zarautzen' deitu zaio programazio berezi honi eta dagoeneko abenduko lehen aste honetan abian jarri da arrakasta itzela lortuz.

Uda garaian zabaltzen den egitarauaren antzeko formatuarekin, Gabonetako programazioak, azaroaren amaieratik eta Errege egunera bitartean, Zarautzen antolatzen diren ekintza guztiak jaso ditu. Denetara 80 ekitalditik gora antolatu dira datozen asteetarako.

Gabonetako azoka

Gabonetako Azoka Amalur Parkean kokatu dute eta joan den ostiralean zabaldu zenetik urtarrilaren 5era bitartean egongo da zabalik. Azokan izango diren postuak txandakatuz joango dira, hau da, asteburu bakoitzean artisau eta ekoizle desberdinak izango dira postuetan, betiere bertako eta inguruko produktuak eskainiz. Gabonetako Azoketako bereizgarri izaten den janariaz eta gozogintzaz Zarautz Kirol Elkarteko errugbiko lagunek hartu dute ardura eta ilara handiak sortu dira bertan prestatutako jakiak eskuratzeko.

Amalurren kokatu den haurrentzako jolas gune ederra ere oso bisitatua izan da, karrusela, 28 metroko luzera duen trineo-puzgarri bat eta eski simulatzaile bat irekita egon dira zubian.

Larunbatero kale-ikuskizunak antolatuko dira eta lehenengoarekin gozatu zuen jendeak, bereziki gaztetxoenak. Gaztainpe plazatik herriko kaleak zeharkatzen ibili zen 'La Senda del Barritar' animazioa, kolorez betetako bost elefanterekin.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un terremoto de magnitud 4 en Álava se deja sentir en varios puntos de Gipuzkoa
  2. 2 La conexión de Lando Norris con Gipuzkoa: su novia Magui Corceiro
  3. 3 Suben a cuatro los muertos por un golpe de mar en Tenerife y se busca a una persona desaparecida
  4. 4 Fallece un surfista de 28 años en San Juan de Luz
  5. 5

    «El amigo que nos ayudó a salir asesinó luego a mis familiares»
  6. 6

    «Los menores extranjeros antes venían de paso y ahora el 40% se queda en Gipuzkoa»
  7. 7

    Así llegó la alarma por el terremoto a Gipuzkoa: «Ha vibrado más el móvil que el suelo»
  8. 8 El pueblo, a un paso de Gipuzkoa, que se ha convertido en la gran sorpresa de esta Navidad
  9. 9 Cristina Laborda: «He pedido una reunión al lehendakari, Irun debe estar en la agenda igual que las tres capitales»
  10. 10 Cazan al ladrón que robó la exclusiva bicicleta del piloto Jorge Martín, valorada en 20.000 euros

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco 'Gabonak Zarautzen' egitasmoak jendetza bildu du zubiko asteburuan

&#039;Gabonak Zarautzen&#039; egitasmoak jendetza bildu du zubiko asteburuan