Finalizadas las obras de urbanización del polígono industrial de Errotaberri

Tras un largo proceso de gestión, el Gobierno Vasco, a través de la Sociedad pública Sprilur, ha dado por finalizadas las obras de Errotaberri, ... tras una inversión de 13,6 millones de euros.El consejero de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad del Gobierno Vasco, el zarauztarra Mikel Jauregi, ha presentado esta semana al alcalde de Zarauz, Xabier Txurruka, los 18.500 metros cuadrados de suelo urbanizado para uso industrial del polígono Errotaberri.

De las obras llevadas a cabo han surgido 20 nuevas parcelas de uso industrial, de las cuales 13 son de promoción pública. El Ayuntamiento de Zarautz y la Diputación Foral de Gipuzkoa han colaborado en el proyecto de urbanización con una subvención de 1.570.368 euros.

El consejero de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad, Mikel Jauregi, el alcalde de Zarautz, Xabier Txurruka, y el viceconsejero de Promoción Industrial Andoitz Korta, visitaron el miércoles Errotaberri, junto con los directores de Sprilur y Beterri Kosta Industrialdea, Txaber Ouro y Jesus Mari Eraña, respectivamente. Una visita en la que el consejero Jauregi destacaba «la excelente colaboración con el alcalde de la localidad en el desarrollo del proyecto, así como su buena disposición y apoyo. Desde el Gobierno Vasco creemos que avanzar con la reserva de suelo industrial es clave para el crecimiento de nuestra industria y para promover la atracción de nueva industria, tanto mediante la regeneración de suelos, como de nuevos desarrollos de espacios existentes». En su opinión, «Errotaberri, una de las obras más importantes llevadas a cabo en Urola Kosta para disponer de nuevo suelo industrial, es un claro ejemplo de la apuesta del Gobierno Vasco por desarrollar suelo industrial para la atracción e instalación de nueva industria y, con ella, la creación de nuevos puestos de trabajo cualificado».

Poder ofertar suelo industrial

«El Ayuntamiento quiere agradecer al Gobierno Vasco la inversión realizada para ampliar el polígono industrial de Errotaberri. Superadas todas las dificultades, sin duda, el resultado final ha merecido la pena», señaló el alcalde de Zarautz, Xabier Txurruka. «Ya se ha instalado la primera empresa en la zona nueva del polígono Errotaberri, y seguimos trabajando para posibilitar que otras nuevas arraiguen en nuestra villa. Zarautz necesitaba poder ofertar suelo industrial, lo que es ya una realidad».

Beterri Kostako Industrialdea, que ostenta la presidencia de la Junta de Concertación, ha sido la encargada de llevar a cabo el proceso de urbanización cuyo desarrollo ha estado marcado por el encauzamiento de la regata Olaa para eludir el riesgo de inundabilidad que afectaba al sector, proyecto llevado a cabo por el Gobierno Vasco a través de la Agencia del Agua, URA, entre los años 2019 y 2020; la construcción del vial que une Errotaberri con el puente sobre la autopista A8 y acceso a la trama urbana. También los acuerdos de colaboración entre las empresas consolidadas en el ámbito, que han visto mejoradas, entre otras, las condiciones de accesibilidad, así como la integración definitiva del caserío Etxetxo, una vez descartado su derribo contemplado en el proyecto inicial.

Errotaberri acoge ya a la primera empresa que se ha instalado en una de las nuevas parcelas de promoción pública, Hosokawa. Además, ya se ha firmado un contrato de reserva con otra empresa, y otro con Iberdrola para la instalación de una nueva subestación que asegure el suministro de electricidad a las empresas que se instalen.

El ámbito de Errotaberri tiene una superficie total de 195.500 m2, con una edificabilidad de más de 96.000 m2, de los cuales 38.112 m2 corresponden a pabellones ya consolidados con actividades en marcha antes del proceso de urbanización.

Un proceso que permite la convivencia entre empresas de actividad industrial tan emblemáticas en la zona como es KSB ITUR, con usos residenciales como el caserío Etxetxo.

Junto con los proyectos de Eskuzaitzeta de San Sebastián y Oikia, el de Errotaberri es una de las actuaciones más importantes que el Gobierno Vasco, a través del Grupo Sprilur, ha realizado en los últimos años para la creación y adecuación de suelo industrial en Gipuzkoa.

De cara al año 2026, el Gobierno Vasco, a través del Grupo Sprilur, tiene prevista una inversión cercana a los 26 millones de euros en los 15 proyectos que tiene en el Territorio Histórico de Gipuzkoa.