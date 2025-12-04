Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Errotaberri ya acoge la primera empresa instalada en una de las parcelas públicas, Hosokawa. Etxeberria

Zarautz

Finalizadas las obras de urbanización del polígono industrial de Errotaberri

Se han urbanizado un total de 20 nuevas parcelas para uso industrial, de las que 13 serán de promoción pública

Antxon Etxeberria

Antxon Etxeberria

Zarautz

Jueves, 4 de diciembre 2025, 19:49

Tras un largo proceso de gestión, el Gobierno Vasco, a través de la Sociedad pública Sprilur, ha dado por finalizadas las obras de Errotaberri, ... tras una inversión de 13,6 millones de euros.El consejero de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad del Gobierno Vasco, el zarauztarra Mikel Jauregi, ha presentado esta semana al alcalde de Zarauz, Xabier Txurruka, los 18.500 metros cuadrados de suelo urbanizado para uso industrial del polígono Errotaberri.

