El Consejo de Agricultura y Alimentación Ecológica de Euskadi (ENEEK – Ekolurra) en colaboración con el Ayuntamiento de Zarautz presenta la exposición itinerante ¡Con la ... alimentación ecológica todo mejora', que estará instalada en la primera planta de Merkatu Plaza desde este jueves, día 13, hasta el 25 de este mes.

La exposición busca acercar a la ciudadanía los beneficios de la alimentación ecológica y difundir el valor de la producción sostenible, que ofrece alimentos más nutritivos, mejora el medio ambiente y promueve la producción local basada en principios de salud y cuidado.

En palabras del concejal de Medio Ambiente de Zarautz, Inaxio Illarramendi, «el Ayuntamiento de Zarautz comparte los principios de producción y consumo ecológico y se compromete a promover la transición ecológica. Este tipo de iniciativas nos permiten mostrar a la ciudadanía la importancia de incorporar modelos sostenibles en nuestros hábitos y en la producción local. La producción ecológica no es una cuestión de moda: es un modelo de futuro en beneficio del medio ambiente, del sector primario y de nuestra salud».

La exposición busca acercar los beneficios de la alimentación ecológica y difundir el valor de la producción sostenible

La exposición se compone de 15 paneles, cada uno acompañado de un vídeo corto (1-2 minutos) accesible mediante un código QR. En ellos se ofrecen datos, testimonios e información sobre la producción ecológica y su impacto positivo.

Mañana, visita guiada

Además, mañana, jueves, a partird e las 18.30 horas se celebrará una visita guiada abierta al público.

La producción ecológica ha crecido notablemente en Euskadi: de 61 productores y 373 hectáreas en 2001 a 820 operadores y alrededor de 13.000 hectáreas en 2025. No obstante, actualmente solo el 6,7 % de la superficie agraria se cultiva de forma ecológica. El objetivo es alcanzar el 25 % en 2030, dentro de la estrategia europea Farm to Fork.

A través de este tipo de acciones, ENEEK-Ekolurra y el Ayuntamiento de Zarautz buscan dar a conocer la producción ecológica y promover el avance hacia una alimentación más sostenible.