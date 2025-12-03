Euskararen eguna Zarautzen
Asteazkena, 3 abendua 2025, 20:45
Kalejira jendetsua kantu jiran Zarauzko erdiguneko kaleetan, Euskararen Egunaren baitan. Jendetza, ehundaka herritar, beste behin Zarautz herri euskalduna dela frogatuz.
