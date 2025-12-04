Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Zarautz

Euskalduntze berantiarraren eztabaida gaur Photomuseumean

El Diario Vasco

ZARAUTZ.

Osteguna, 4 abendua 2025, 19:49

Comenta

Photomuseumek sustatutako eta Zarauzko Udalak babestutako Aula/Gela programaren barruan, gaur ostirala arratsaldeko 18:00etan hasiko den saioa euskalduntze berantiarraren inguruan izango da. Euskararen Nazioarteko Eguna dela eta, gaurko saioa gure hizkuntzaren jatorriari, aldaketei eta inguruko eztabaidei buruz hausnartzera bideratuko da. Gaurko proiekzioak, Baskoniako 'euskalduntze berantiarraren' hipotesia, euskara gaur egungo euskal lurraldean tradizionalki onartutakoa baino beranduago hedatu zela planteatzen du. Lanak ikerketa arkeologiko, linguistiko eta historikoak biltzen ditu, iraganari ikuspegi kritiko eta ireki batetik begiratzeko gonbita egiten dutenak, euskal nortasuna prozesu konplexu eta dinamikoen emaitza izan dela erakutsiz.

Gaurko saioa euskara hutsean izango dela iragarri dute.

